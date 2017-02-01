Ericsson завершила интеграцию подразделения компании Ericpol, в результате чего 160 инженеров официально стали сотрудниками Ericsson в Украине

Компания Ericsson сообщила, что сегодня, 1 февраля 2017 года, она успешно завершила интеграцию ранее приобретенного украинского подразделения компании Ericpol во Львове. В итоге к локальной команде Ericsson в Украине присоединилось около 160 разработчиков и инженеров, специализирующихся на разработках в области радиосетей, облачных и IP-технологий

В материнской компании отметили, что благодаря длительному сотрудничеству, у компании Ericpol есть глубокое понимание продуктов и решений Ericsson, а также все необходимые навыки для того, чтобы стать частью глобальной R&D-команды компании.

«Мы рады официально приветствовать в нашей команде талантливых украинских разработчиков и инженеров. Наши новые коллеги присоединяются к нам в очень интересное время, когда трансформируется вся отрасль телекоммуникаций. И мы уверены, что наличие локальной R&D команды даст нам необходимую гибкость в свете новых вызовов и возможностей». — отметил Ярослав Ницак, и.о. генерального директора Ericsson в Украине.

Как часть глобальной R&D-команды Ericsson, инженеры львовского подразделения продолжат работать над созданием программного обеспечения для радиосетей, а в будущем могут быть вовлечены в другие проекты по разработке решений, необходимых в обществе, объединенном технологиями.

«Теперь, когда урегулированы все процедуры и нормативы, мы сильны как никогда и чувствуем поддержку всей компании Ericsson. Мы рады быть частью такой большой международной организации и готовы внести свой вклад в укрепление технологического лидерства Ericsson в мире». — рассказал Орест Коссак, глава львовского филиала Ericsson в Украине и бывший директор Ericpol Украина.

В результате сделки с Ericpol, у компании Ericsson в Украине теперь есть два офиса – в Киеве и Львове, с общим числом сотрудников более 300 человек.

Источник: Ericsson