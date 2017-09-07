«Эс Ай Центр» подала в суд на УГЦР, требуя «доплатить» за уже поставленное оборудование и софт по отмененному MNP-тендеру. Регулятор ответил встречным иском

Казалось бы, новый тендер по закупке MNP в Украине через систему Prozorro объявлен и теперь ничто не должно мешать быстрому внедрению услуги. Но не тут-то было. Как пишет ресурс liga.net, компания «Эс Ай Центр», подала очередной иск. На сей раз против Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР).

Дело в том, что после того, как в начале года Киевский апелляционный суд признал заключенным договор между УГЦР и «Эс Ай Центром», последняя тут же принялась выполнять контракт. По словам владельца компании Дмитрия Захаровича, поставка решения была выполнена примерно на 95% и не хватало только части решения для выполнения норм Госспецсвязи. В связи с этим, «Эс Ай Центр» требует от госпредприятия доплатить оставшуюся часть суммы по контракту. Исходя из определения, которое опубликовано в судебном реестре, речь о 2,5 млн грн. Но владелец «Эс Ай Центра» утверждает, что в электронной копии закралась опечатка и на самом деле требования по иску составляют 12,5 млн грн.

Директор по информационно-телекоммуникационному направлению УГЦР Виктория Трощенко сообщила, что предприятие действительно перечислило «Эс Ай Центру» за поставку части решения 22 млн грн. Но, как добавляет исполнительный директор ГП Вадим Гулько, было поставлено оборудование и только базовая версия софта, не настроенная под Украину и не согласованная с операторами.

Естественно, УГЦР уже подал против «Эс Ай Центр» встречный иск с требованием признать договор недействительным. В случае выигрыша госпредприятию придется вернуть поставленное, а «Эс Ай Центру» — деньги. «Эс Ай Центр» со своей стороны добивается расторжения договора и выплаты долга по осуществленной поставке. Остаток решения для внедрения MNP Захарович предлагает поставить в рамках дополнительного соглашения.

Для украинских пользователей этот очередной виток судебных разбирательств может обернуться дополнительными задержками. Иными словами, услуга переноса номеров при смене оператора мобильной связи, которую ждали еще «позавчера», может задержаться еще сильнее.

Источник: liga.net