ЕС оштрафовал Google на €2,42 млрд за нарушение антимонопольного законодательства

Европейская Комиссия оштрафовала компанию Google на €2,42 млрд за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Отмечается, что Google злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке поисковых систем, предоставляя незаконное преимущество другому своему продукту – сервису Google Shopping.

«То, что делала Google, является незаконным с точки зрения антимонопольного законодательства ЕС. Она не давала другим компаниям шанса на конкуренцию по существу и внедрение инноваций. И, что самое важное, она лишила европейских потребителей действительной возможности выбора услуг и полных преимуществ инноваций», — заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager).

В Европейской Комиссии отмечают, что в 2004 году Google вышла на рынок Европы с сервисом сравнения покупок под названием Froogle, который в 2008 году был переименован в Google Product Search, а в 2013 году – в Google Shopping. Сервис позволяет пользователям сравнивать товары и цены из различных онлайн-площадок и находить наиболее выгодные предложения. Когда Google запустила Froogle, на рынке существовало несколько устоявшихся игроков. Причём, изначально этот сервис был не особо востребован. Тогда в 2008 году Google начала внедрять в Европе новую стратегию, которая позволяла продвигать собственный сервис за счёт доминирования на рынке интернет-поиска. А конкурирующие решения занижались в результатах поиска. Это позволило сервису Google Shopping получать дополнительных посетителей и дополнительные торговые площадки. В Европейской Комиссии сочли это нарушением антимонопольного законодательства и потребовали выплатить штраф в сумме €2,42 млрд.

Теперь Google должна прекратить свою нарушающую практику на протяжении 90 дней или заплатить штраф в размере до 5% от среднесуточного мирового оборота Alphabet, материнской компании Google.

Источник: europa