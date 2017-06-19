ЕС предлагает внедрить сквозное шифрование и устранить бэкдоры для правоохранительных органов

Европейский парламент предложил внести изменения в законодательство, которые не только потребуют сквозного шифрования, когда это возможно, но также запрещают бэкдоры, которые обеспечивают гарантированный доступ правоохранительным органам к различным данным. Жители ЕС должны знать, что «конфиденциальность и безопасность» их данных «гарантирована» в соответствии с проектом, а бэкдоры несут риск «ослабления» этой конфиденциальности.

Это предложение должно быть одобрено парламентом, а затем рассмотрено Советом ЕС. Поэтому нельзя исключать, что правила ещё могут быть смягчены, если эти поправки будут приняты.

Вместе с тем, в случае принятия данных изменений может возникнуть конфликт между ЕС и другими странами, где шифрование данных не пропагандируется на государственном уровне. Великобритания, несомненно, станет главной проблемой, даже после того, как она покидает ЕС.

Запрет на бэкдоры затруднит для страны соблюдение требования Закона о полномочиях контролирующих органов, который требует от компаний снимать «электронную защиту», когда это необходимо для проведения расследований. Если же все европейские компании начнут шифровать трафик данных, выполнить требования этого закона будет крайне проблематично. Вряд ли компании будут выпускать специальные версии своих продуктов для Великобритании с интегрированными дырами в безопасности.

К тому же, эти изменения могут помешать усилиям некоторых американских политиков (таких, как сенаторы Ричард Берр и Дайэнн Файнстайн), которые стремятся запретить оконечное шифрование. Хотя эти предложения в итоге были сняты с повестки дня, они всё равно получили бы жёсткий отпор в Конгрессе, поскольку это стало бы конфликтом между американской и европейской политикой безопасности. Иными словами, ЕС может усилить позиции сторонников шифрования даже за пределами стран-членов ЕС.

Источник: Engadget