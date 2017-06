ESA с партнёрами займётся тестированием возможностей спутникового 5G-интернета

Европейское космическое агентство (ESA) объединило усилия с 16 европейскими космическими компаниями с целью демонстрации возможностей спутникового 5G-интернета. Новая инициатива получила название Satellite for 5G. Соответствующее соглашение было подписано в рамках проведения Парижской авиационно-космической выставки.

Участники намерены развернуть спутники для проведения различных испытаний и тестов, которые будут выполняться в течение следующих нескольких лет. В результате, партнёры надеются убедить провайдеров в том, что спутниковый 5G-интернет может быть лучше, чем наземные решения, во многих ситуациях. Также они надеются заручиться поддержкой со стороны Европейской Комиссии. По словам директора по вопросам телекоммуникаций ESA Мэгали Вассиер (Magali Vassiere), спутники могут обеспечить высокоскоростное соединение 5G даже в гористой местности и на островах, расположенных вдали от сотовых вышек.

Поскольку совместное соглашение всё ещё находится на самом раннем этапе, участники пока не поделились подробностями предстоящих тестов. Вероятно, более подробные сведения будут оглашены во время проведения конференции Space and Satcom for 5G: European Transport and Connected Mobility, запланированной на 27 и 28 июня.

Источник: Engadget