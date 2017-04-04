ESA выделило два предполагаемых места посадки марсохода миссии ExoMars 2020

Пока специалисты американского аэрокосмического агентства NASA определяются с самым подходящим местом посадки марсохода для будущей миссии Mars 2020, их коллеги из Европейского космического агентства (ESA) делают то же самое для марсохода собственной миссии ExoMars, запланированной на 2020 год. Как сообщается, к настоящему времени количество рассматриваемых вариантов сократилось до двух. Правда, их-то и поначалу было всего три.

Рассматриваемые ESA предполагаемые места посадки марсохода носят названия Oxia Planum и Mawrth Vallis. Оба этих места лежат немного севернее экватора планеты, они богаты геологическими особенностями, которые могли сформироваться только во влажных условиях. Кроме этого, оба места имеют небольшую высоту относительно среднего уровня марсианской поверхности, что, в свою очередь, позволит аппарату ExoMars замедлиться до приемлемой скорости во время спуска на парашютах.

Область Oxia Planum является более предпочтительным вариантом. Она богата глинистыми отложениями, возраст которых составляет приблизительно 3,9 миллиарда лет. Эти отложения, предположительно, сформировались несколькими потоками воды, которые стекались к этому месту с разных сторон. В области Mawrth Vallis также присутствуют глиняные отложения, которые потенциально могут хранить достаточно четкие следы жизни. Окончательно определиться с местом посадки руководство Европейского космического агентства должно не позже чем за год до момента запуска миссии, то есть в 2019 году.

Источник: gizmodo и dailytechinfo