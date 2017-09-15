Еще одна китайская биржа объявила о прекращении торгов, курс Bitcoin упал ниже $3000

Только успели мы написать о прекращении торгов китайской BTCC, как еще одна крупнейшая биржа страны – ViaBTC – в ответ на недавний запрет правительства на проведение ICO приняла аналогичное решение.

Как сообщается, с 25 сентября ViaBTC закроет регистрацию пользователей, а также прекратит размещение активов и торговых пар, а 30 сентября прекратит свою работу сайт биржи. При этом одноименный майнинговый пул и сервисы для облачного майнинга продолжат работать в обычном режиме.

«ViaBTC, как ответственная биржевая платформа, приняла серьезное решение следовать духу политики», — цитирует Anycoin заявление компании.

Как отмечает Anycoin, объемы торгов у ViaBTC намного скромнее, нежели у BTCC, но и это сильно ударило по и без того ослабленному рынку криптовалют, которые продолжает стремительно «худеть».

Иллюстрация ниже наилучшим образом показывает, что сейчас происходит с Bitcoin:

Популярная криптовалюта, которая до запрета в Китае ICO и закрытия бирж била рекорд за рекордом, сумев взлететь до $5000 за одну криптомонету, на момент написания этих строк торгуется на уровне $2992 (данные Coindesk). Только за последние сутки курс биткоина просел почти на $800.

Остальные криптовалюты тоже потеряли в цене, кто больше, а кто меньше.

Источник: Anycoin