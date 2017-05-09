Эскизы смартфона OnePlus 5 демонстрируют две сдвоенные камеры и керамическую вставку на задней панели

О грядущем смартфоне OnePlus 5 мы в последнее время слышим все чаще: утечки характеристик, появление в различных китайских онлайновых магазинах и официальное подтверждение сроков выпуска (лето этого года). И вот подоспели свежие данные: новое тизер-изображение на официальной страничке OnePlus в социальной сети Weibo, а также распространенные китайскими СМИ эскизы и видеоролик со сгенерированным средствами компьютерной графики изображением смартфона OnePlus 5.

Достоверность рисунков пока под вопросом, так что относиться к ним следует соответствующе. Тем не менее, они определенно заслуживают внимания.

На эскизах мы видим смартфон с четырьмя камерами. Если быть точным, и основная и фронтальная камера являются сдвоенными. Предыдущие данные указывали, что сдвоенная основная камера OnePlus 5 получит два датчика изображения одинакового разрешения – 12 Мп. Рядом с основной камерой можно обнаружить двойную светодиодную вспышку.

Задняя панель у OnePlus 5 будет состоять из двух частей, как у смартфона Google Pixel, вот только верхнее окошко вокруг камеры будет керамическим, а не стеклянным. Толщина керамической вставки составит 0,5 мм. Эта часть будет служить двум целям: она будет способствовать прохождению сигналов, а также служить прочной альтернативой стеклу. К слову, керамика использовалась в качестве материала корпуса в смартфонах OnePlus и раньше – модель OnePlus X.

На нижнем торце располагается порт USB-C, решетка громкоговорителя и разъем 3,5 мм для наушников.

Также эти эскизы позволяют говорить о возвращении механического переключателя режимов звукового оповещения. Его можно увидеть на одной из боковых граней.

Что касается упомянутого выше тизера и видеоролика, их можно увидеть ниже.

Никаких других подробностей, кроме подтверждения имени смартфона и сроков его выхода, новый тизер не несет.

А вот устройство на концептуальных изображениях в видеоролике по дизайну очень похоже на OnePlus X в версии Onyx Black.

Источник: gizmochina (1 и 2) и gsmarena