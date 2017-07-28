Essential хвастается возможностями сдвоенной камеры своего задерживающегося смартфона

На прошлой неделе создатель Android Энди Рубин без каких-либо объяснений причин срыва изначальных планов его новоиспеченной компании назвал новые сроки начала поставок смартфонов Essential PH-1. Оформившие заявки покупатели должны начать получать свои устройства «в ближайшие недели». По-прежнему не называя точную дату начала продаж, компания опубликовала в своем блоге новую запись, где рассказала о преимуществах сдвоенной основной камеры смартфона.

Check out Essential engineer Yazhu Ling's behind-the-scenes development of Essential's unique dual-sensor camera. https://t.co/kFANGuqMdU pic.twitter.com/28wcqGWSbM — Essential (@essential) July 27, 2017

Автором записи, озаглавленной «Готовим все для достижения идеальной фотографии», является фото гуру Essential Язу Линг. В ней рассказывается, как команда инженеров под руководством Язу Линг с октября прошлого года усердно работала, чтобы довести качество съемки на камеру смартфона Essential PH-1 до совершенства.

Для этого компания выбрала уже не новую конструкцию с цветным (RGB) и монохромным сенсором. Инженер рассказывает, что подобная конструкция сочетает преимущества обоих сенсоров и позволяет обеспечить наиболее высокое качество снимков. В результате объединения данных от цветного и монохромного сенсоров, как рассказывает Язу Линг, удается существенно снизить уровень «шумов», особенно при съемке в условиях плохой освещенности.

В заметке приводится несколько примеров снимков, сделанных камерой Essential PH-1.

Кроме того, компания отмечает, что до сих пор работает над программным обеспечением камеры, совершенствуя различные аспекты. Сообщается, что работа над программным алгоритмами улучшения качества съемки началась еще в январе 2017 года. С тех пор специалисты компании сделали уже более 20 тыс. изображений и видеороликов. Причем ежедневно база пополняется новыми снимками и роликами. То есть, до момента выхода на рынок камера Essential PH-1 должна снимать еще лучше.

Изображение ниже наглядно демонстрирует разницу в том, как камера снимала еще в марте и как качество улучшалось с каждым месяцем.

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Отметим, что аналогичную конструкцию сдвоенной камеры с цветным и монохромным модулями использовала Huawei в смартфоне Honor 8, который вышел в 2016 году. Представленный на этой неделе Moto Z2 Force тоже получил такую же конструкцию.

Смартфон Essential PH-1 во время анонса вызвал немалый интерес, поскольку получил достаточно необычный дизайн и флагманские характеристики. При цене $700 он получил корпус из титанового сплава, керамики и стекла, дисплей без рамок, занимающим почти всю переднюю поверхность устройства, сдвоенную основную камеру и магнитный разъем для внешних модулей-аксессуаров.

Источник: Essential