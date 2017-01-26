Илон Маск — поистине экстраординарная личность: миллиардер-индивидуалист, неутомимый предприниматель и технологический энтузиаст, который привык воплощать в жизнь все свои задумки — даже самые необычные. Именно поэтому слова этого человека, включая банальные сообщения в Twitter, определенно не стоит недооценивать.

В декабре прошлого года Маск, часто перемещающийся между офисами принадлежащих ему компаний SpaceX и Tesla (первая расположена в Лос-Анджелесе, вторая — в Кремниевой долине), пожаловался на постоянные пробки. Тогда же он впервые заговорил о прокладке тоннеля под городом как мере борьбы с автомобильными заторами.

«Пробки сводят меня с ума. Я намерен построить машину для бурения туннелей и просто начать рыть», — написал он в Twitter.

Впрочем, многие восприняли это заявление как шутку, и с тех пор о туннелях ничего не было слышно. Однако вчера основатель SpaceX вновь напомнил о своих «подземных» планах.

Exciting progress on the tunnel front. Plan to start digging in a month or so. — Elon Musk (@elonmusk) 25 января 2017 г.

«Небывалый прогресс по работе над тоннелем. Планирую начать рыть через месяц или около того», — заявил Маск.

«То есть вы говорили серьезно? Действительно серьезно?» — чуть позже переспросил предпринимателя недоверчивый пользователь, на что миллиардер кратко ответил: «Ага».

Что касается деталей проекта, то Маск сообщил лишь то, что начало первого тестового тоннеля будет находиться неподалеку от офиса SpaceX в Лос-Анджелесе.

@_wsimson Starting across from my desk at SpaceX. Crenshaw and the 105 Freeway, which is 5 mins from LAX — Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2017

Про конец будущего тоннеля Маск уклончиво промолчал. Однако журналисты предполагают, что таким образом Маск хочет связать либо свой офис SpaceX и находящийся неподалеку аэропорт Лос-Анджелеса, либо офисы SpaceX и Tesla (это около 500 км).

По мнению экспертов, идея строить тоннели, чтобы положить конец проблеме перегруженности дорог, звучит отнюдь не более дико, чем, скажем, самоуправляемые автомобили или попытка посадить первую ступень ракеты на морскую платформу. То есть, конечно, это потребует твердой воли и серьезных вложений, тем не менее, технически это вполне возможно. А раз это технически реализуемо, то за Маском, как мы знаем, дело не постоит.

Что касается экономической стороны вопроса, то существует мнение, что строительством тоннелей Маск всерьез заинтересовался после того, как президент США Дональд Трамп пообещал всячески поддерживать развитие инфраструктуры. Следовательно, «туннельный проект» небезызвестного предпринимателя вполне может попасть под государственное субсидирование.

Комментариев на этот счет от самого Маска журналистам пока добиться не удалось.

Источник: The Verge