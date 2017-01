Илон Маск — поистине экстраординарная личность: миллиардер-индивидуалист, неутомимый предприниматель и технологический энтузиаст, который привык воплощать в жизнь все свои задумки — даже самые необычные. Именно поэтому слова этого человека, включая банальные сообщения в Twitter, определенно не стоит недооценивать.

В декабре прошлого года Маск, часто перемещающийся между офисами принадлежащих ему компаний SpaceX и Tesla (первая расположена в Лос-Анджелесе, вторая — в Кремниевой долине), пожаловался на постоянные пробки. Тогда же он впервые заговорил о прокладке тоннеля под городом как мере борьбы с автомобильными заторами.

«Пробки сводят меня с ума. Я намерен построить машину для бурения туннелей и просто начать рыть», — написал он в Twitter.

Впрочем, многие восприняли это заявление как шутку, и с тех пор о туннелях ничего не было слышно. Однако вчера основатель SpaceX вновь напомнил о своих «подземных» планах.

Exciting progress on the tunnel front. Plan to start digging in a month or so.

«То есть вы говорили серьезно? Действительно серьезно?» — чуть позже переспросил предпринимателя недоверчивый пользователь, на что миллиардер кратко ответил: «Ага».

Что касается деталей проекта, то Маск сообщил лишь то, что начало первого тестового тоннеля будет находиться неподалеку от офиса SpaceX в Лос-Анджелесе.

@_wsimson Starting across from my desk at SpaceX. Crenshaw and the 105 Freeway, which is 5 mins from LAX

— Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2017