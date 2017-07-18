Это флагман Nokia 8 со сдвоенной камерой Zeiss. Эван Блэсс опубликовал официальное изображение смартфона

Чем ближе к дате официального анонса — по предварительным данным, он состоится 31 июля — тем больше в сети появляется новых подробностей о флагманском смартфоне Nokia 8. Ранее мы неоднократно видели грядущий смартфон на различных фотографиях, но их качество было весьма посредственным. Теперь же есть возможность взглянуть на аппарат иначе. Хорошо зарекомендовавший себя информатор Эван Блэсс (@evleaks) опубликовал качественное официальное изображение Nokia 8, демонстрирующее грядущую новинку во всей красе.

На этом изображении хорошо видно, что у Nokia 8 есть двойная основная камеры. Более того, как и предполагалось, в камере устройства используются объективы Carl Zeiss, о чем свидетельствует отчетливо просматривающийся логотип легендарной немецкой марки. Разрешение каждого модуля предположительно составит 13 Мп. Нижняя часть модуля основной камеры Nokia 8 выделяется двухцветной светодиодной вспышкой и каким-то дополнительным модулем. Вероятно, это лазерный помощник автофокуса.

Инсайдер подтвердил и другие предварительные характеристики Nokia 8: 5,3-дюймовый дисплей разрешением QHD (2560×1440 пикселей), SoC Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной памяти в зависимости от модификации. Впрочем, есть данные, что версия с 4 ГБ ОЗУ в конечном итоге может и не выйти вовсе. Из коробки устройство будет работать под управлением ОС Android 7.1.1 Nougat.

В Европе смартфон Nokia 8 будет продаваться по цене чуть ниже €600. Всего планируется выпуск четырех цветовых версий. Говоря более конкретно, покупатель сможет выбирать между синим (на изображении), серебристым, золотисто-синим и золотисто-медным.

Источник: VentureBeat