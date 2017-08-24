Эван Блэсс: Смартфон Google Pixel 2 представят 5 октября, он получит улучшенный процессор Qualcomm Snapdragon 836

Первое поколение смартфона Google Pixel было представлено 4 октября 2016 года и судя по данным Эвана Блэсса (@evleaks), модель Google Pixel 2 будет представлена ровно через год — 5 октября 2017 года. Также источник утечки заявил, что новинка получит обновленный процессор Qualcomm Snapdragon 836.

Судя по всему, Google собирается придерживаться годового цикла обновления своих смартфонов, представляя новинки осенью, когда на рынке сталкиваются свежие флагманы от Apple, Samsung и других производителей.

Google's second-generation Pixel handsets, powered by Snapdragon 836 SoC's, will be unveiled on October 5th. — Evan Blass (@evleaks) 24 августа 2017 г.

Показательно, что в первом поколении смартфонов Pixel и Pixel XL использовался процессор Snapdragon 821, который является улучшенной версией модели Snapdragon 820 — тот же ход создатели собираются повторить и в этом году, используя Snapdragon 836 — улучшенную версию флагманского чипа Snapdragon 835. Новый чип получит увеличенные рабочие частоты для CPU and GPU, а также оптимизированный уровень энергопотребления, который позволит улучшить общую автономность устройств, основанных на данном процессоре.

Напомним, что судя по слухам, смартфон Google Pixel 2 получит существенно измененный дизайн, чувствительные к нажатию боковые грани Active Edge, режим Always-On Ambient Display и другие улучшения, а также два формфактора — более компактный Pixel 2 производства HTC и более крупный Pixel XL2 от LG.

Источник: @evleaks