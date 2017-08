Эван Блэсс: Смартфон Google Pixel 2 представят 5 октября, он получит улучшенный процессор Qualcomm Snapdragon 836

Первое поколение смартфона Google Pixel было представлено 4 октября 2016 года и судя по данным Эвана Блэсса (@evleaks), модель Google Pixel 2 будет представлена ровно через год — 5 октября 2017 года. Также источник утечки заявил, что новинка получит обновленный процессор Qualcomm Snapdragon 836.

Судя по всему, Google собирается придерживаться годового цикла обновления своих смартфонов, представляя новинки осенью, когда на рынке сталкиваются свежие флагманы от Apple, Samsung и других производителей.

Google's second-generation Pixel handsets, powered by Snapdragon 836 SoC's, will be unveiled on October 5th.

— Evan Blass (@evleaks) 24 августа 2017 г.