Европарламент одобрил отмену виз для Украины

Как и ожидалось, сегодня Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал решение о безвизовом режиме для Украины. За законопроект проголосовал 521 депутат, при 75 голосах против и 36 воздержавшихся.

На этом эпопея с безвизом, которая давно переросла в многосерийный фильм, не заканчивается (пока нет), но оставшиеся этапы должны быть пройдены без каких-либо трудностей и вскоре все наконец заработает – в этом уже не должно быть сомнений.

ПП: 521 голос в Європейському Парламенті за безвізовий режим з Україною! — Петро Порошенко (@poroshenko) April 6, 2017

В ближайшее время решение о безвизовом режиме для Украины должны одобрить в Совете ЕС – это следующий этап. После этого останется пройти еще несколько формальных процедур и, как говорится, дело в шляпе. Следить за ходом дела можно, например, с помощью сайта колибезвіз.укр. Там же есть интерактивная инфографика, позволяющая сравнить получение безвизового режима Украиной с таковым для других стран. Есть на сайте и ответы на самые популярные вопросы о безвизовом режиме.

Ожидается, что новые правила путешествия в ЕС для украинцев вступят в силу уже в начале лета этого года — по заявлению Европарламента, скорее всего, 20 июня 2017 года, после публикации документа в официальной прессе. Само собой, принятие безвизового режима не отменяет других устоявшихся правил и базовых нормативов для въезда в ЕС.

Самое главное — въезжать в ЕС без визы будет разрешено исключительно тем, у кого есть биометрический паспорт, о которым мы рассказывали уже не раз. Отметим, что это не какие-то эксклюзивные условия для Украины. Данное требование действует для всех без исключения государств, прошедших визовую либерализацию с ЕС за последнее десятилетие; да и в самом Евросоюзе давно выдают исключительно биометрические паспорта. Никаких требований по обязательно замене обычных паспортов на биометрические нет, так что обладатели мультивиз с паспортами старого образца могут и дальше спокойно ими пользоваться вплоть до истечения срока действия. Более того, можно оставить старый паспорт и оформить биометрический как второй документ, а также и дальше обращаться в посольство за визой.

Мнение, что «все те документы, которые до сих пор носили в консульство, теперь нужно будет брать на границу» ошибочно. Никаких справок о несудимости европейским пограничникам не нужны. К туристам, которые едут в ЕС по безвизовому режиму, требования точно такие же, как и к обладателям визы. Все они есть в пограничном кодексе. Итак, согласно кодексу, въезд в страны ЕС разрешен тем гражданам, которые:

1) имеют на руках документ для пересечения границы (заграничный паспорт, проездной документ ребенка, диппаспорт и т.п.);

2) могут обосновать цель и условия пребывания в ЕС;

3) располагают достаточными финансовыми средствами как для пребывания в ЕС, так и для возвращения в Украину, или же способны получить их законным образом;

4) не находятся в перечне лиц, которым запрещен въезд в ЕС (речь о депортированных из государств-членов ЕС нарушителях с запретом въезда на определенный срок);

5) не представляют угрозы для общественного порядка, безопасности, общественного здоровья и международных отношений.

Для тех, у кого нет биометрического паспорта, к этому перечню добавляется шестой пункт – нужно иметь в паспорте действующую визу.

Если упрощенно, то в ЕС есть два ключевых правила для путешественников: не работать без рабочей визы и придерживаться так называемого «правила 90 дней» (пребывание в Шенгене не более 90 дней на каждые 180 дней).

Перечень документов, о которых может спросить пограничник, зависит от цели поездки.

Для бизнес-поездок (командировок) это:

приглашение на встречу, или

другой документ, подтверждающий торговые или деловые отношения (прим: это прямая цитата, то есть вы сами выбираете удобный и возможный документ), или

билет на выставку или собрание, если целью поездки является их посещение.

Для туризма или частных поездок у вас спросят:

бронирование проживания или приглашение (не официальное «визовое», а произвольное!), если вы собираетесь остановиться у друзей;

обратный билет (если вы путешествуете на автомобиле, это не является требованием);

маршрут или план вашей поездки.

Но те же документы порой требуют и сейчас. То есть, правила после начала действия безвиза остаются неизменными.

Относительно «Справок из банка» – это один из самых распространенных мифов. Если опять-таки ориентироваться на законодательство ЕС, кодекс предлагает несколько вариантов:

1) наличные средства (но почти никто в ЕС не возит значительные суммы наличными);

2) тревел-чеки (устаревший и неактуальный вариант);

3) оплаченное проживание и билеты;

4) финансовые гарантии приглашающей стороны;

5) кредитные карты.

Кредитки сейчас является главным механизмом хранения и расходования денежных средств и в тех редких случаях, когда на границе спрашивают о средствах, достаточно предъявить карту международных платежных систем. Редко, но бывает, могут попросить позвонить на горячую линию банка и проверить баланс, так что лучше, чтобы на карте были средства.

В целом после вступления новых правил в действие ездить в ЕС должно стать намного проще. Да, первое время будут какие-то мелкие сложности вроде перегруженных пунктов пропуска и более тщательных проверок, но после нескольких выездов проверки смягчат, а очереди уменьшатся.

Источник: УП