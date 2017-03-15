Eye – чехол для iPhone, являющийся почти самостоятельным Android-смартфоном

Предприниматель Джозеф Савион и принадлежащая ему компания ESTI Inc. разработали необычный чехол для iPhone. По совместительству, чехол Eye является полноценным смартфоном на базе Android.

Устройство содержит 5-дюймовый AMOLED дисплей с Full HD разрешением и 8-ядерный процессор MediaTek Helio P20 (MT6757) с частотой 2,3 ГГц. Аппарат позволяет устанавливать карту памяти microSD ёмкость до 256 ГБ и получать доступ к ней с iPhone (через специальное приложение). В новинке доступна собственная батарея ёмкостью 2800 мАч и поддерживается технология беспроводной зарядки. Также сообщается о наличии 3,5-миллиметрового звукового разъёма и двух слотов для SIM-карт. Eye будет доступным в двух версиях: с поддержкой мобильной связи и без такой поддержки. Устройство сможет использовать интернет-соединение iPhone. Также для своих нужд Eye сможет использовать динамик, микрофон и камеры. Аппарат работает под управлением Android 7.1 Nougat.

На Kickstarter была запущена кампания по сбору средств, необходимых для выпуска этого оригинального устройства. На момент подготовки материала было собрано более $120 тыс. при необходимых $95 тыс. Цена базовой версии Eye составит $189, а модель с поддержкой 4G оценивается в $229. Первые бекеры могут получить чехол за $95 или $129, соответственно.

Источник: Engadget