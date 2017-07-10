Ездить на доступном UberX в Киеве стало дороже
Недавно отметивший годовщину своей работы в Украине онлайн-сервис сервиса Uber, предоставляющего услуги по вызову недорогого такси, сообщил о повышении цен на поездки в Киеве, осуществляемые посредством самой доступной версии сервиса UberX.
Новые тарифы вступили в силу в минувшую субботу, 8 июля. Как объясняют в компании, повышение необходимо для «привлечения большего числа водителей». Такая же причина была озвучена представителями компании Uber в Украине в прошлом месяце, когда служба повышала стоимость услуг во Львове, Днепре, Харькове и Одессе.
Итак, стоимость подачи автомобиля UberX в Киеве повысилась на 4,5 грн (с 16 грн до 20,5 грн), а цена за каждый преодоленный км пути – на 0,5 грн (с 4,5 грн до 5 грн), а каждая минута пути теперь стоит на 0,15 грн дороже (было 0,3 грн). Хорошей новостью является то, что минимальная стоимость поездки осталась прежней – 25 грн. Отметим, что до этого цены на UberX в Киеве менялись в последний раз в феврале этого года, причем в сторону снижения.
Ну и напоследок приводим общую таблицу с ценами на UberX во всех городах Украины, где работает эта служба.
|Город
|Подача, грн
|Стоимость за км пути, грн
|Стоимость минуты пути, грн
|Минимальная стоимость, грн
|Киев
|20,5
|5
|0,45
|25
|Одесса
|14
|4,5
|1
|30
|Харьков
|17
|4
|0,3
|25
|Днепр
|10
|5
|0,85
|25
|Львов
|16
|5
|1
|30
Источник: Uber
- Uber – международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем.
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- В Украине сервис Uber доступен в пяти крупных городах: с июня 2016 года в Киеве, с февраля 2017 года в Одессе и Львове, с марта 2017 еще в Днепре, а с апреля 2017 – еще и в Харькове. В скором будущем служба заработает еще в трех украинских городах: Запорожье, Николаеве и Кривой Роге. В мировых масштабах приложение работает более чем в 500 городах и 80 странах мира.
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- На прошлой неделе к уже работающим в Украине доступной версии UberX и средней UberSelect (комфорт-класс) присоединилась премиальная версия UberBlack, пока она доступна только в Киеве.