Ездить на доступном UberX в Киеве стало дороже

Ездить на доступном UberX в Киеве стало дороже

Недавно отметивший годовщину своей работы в Украине онлайн-сервис сервиса Uber, предоставляющего услуги по вызову недорогого такси, сообщил о повышении цен на поездки в Киеве, осуществляемые посредством самой доступной версии сервиса UberX.

Новые тарифы вступили в силу в минувшую субботу, 8 июля. Как объясняют в компании, повышение необходимо для «привлечения большего числа водителей». Такая же причина была озвучена представителями компании Uber в Украине в прошлом месяце, когда служба повышала стоимость услуг во Львове, Днепре, Харькове и Одессе.

Итак, стоимость подачи автомобиля UberX в Киеве повысилась на 4,5 грн (с 16 грн до 20,5 грн), а цена за каждый преодоленный км пути – на 0,5 грн (с 4,5 грн до 5 грн), а каждая минута пути теперь стоит на 0,15 грн дороже (было 0,3 грн). Хорошей новостью является то, что минимальная стоимость поездки осталась прежней – 25 грн. Отметим, что до этого цены на UberX в Киеве менялись в последний раз в феврале этого года, причем в сторону снижения.

Ну и напоследок приводим общую таблицу с ценами на UberX во всех городах Украины, где работает эта служба.

ГородПодача, грнСтоимость за км пути, грнСтоимость минуты пути, грнМинимальная стоимость, грн
 Киев 20,550,4525
 Одесса144,5130
 Харьков1740,325
 Днепр1050,8525
 Львов165130

 

Источник: Uber

 

  • Uber – международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем.
  • В Украине сервис Uber доступен в пяти крупных городах: с июня 2016 года в Киеве, с февраля 2017 года в Одессе и Львове, с марта 2017 еще в Днепре, а с апреля 2017 – еще и в Харькове. В скором будущем служба заработает еще в трех украинских городах: Запорожье, Николаеве и Кривой Роге. В мировых масштабах приложение работает более чем в 500 городах и 80 странах мира.
  • На прошлой неделе к уже работающим в Украине доступной версии UberX и средней UberSelect (комфорт-класс) присоединилась премиальная версия UberBlack, пока она доступна только в Киеве.
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