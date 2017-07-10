Ездить на доступном UberX в Киеве стало дороже

Недавно отметивший годовщину своей работы в Украине онлайн-сервис сервиса Uber, предоставляющего услуги по вызову недорогого такси, сообщил о повышении цен на поездки в Киеве, осуществляемые посредством самой доступной версии сервиса UberX.

Новые тарифы вступили в силу в минувшую субботу, 8 июля. Как объясняют в компании, повышение необходимо для «привлечения большего числа водителей». Такая же причина была озвучена представителями компании Uber в Украине в прошлом месяце, когда служба повышала стоимость услуг во Львове, Днепре, Харькове и Одессе.

Итак, стоимость подачи автомобиля UberX в Киеве повысилась на 4,5 грн (с 16 грн до 20,5 грн), а цена за каждый преодоленный км пути – на 0,5 грн (с 4,5 грн до 5 грн), а каждая минута пути теперь стоит на 0,15 грн дороже (было 0,3 грн). Хорошей новостью является то, что минимальная стоимость поездки осталась прежней – 25 грн. Отметим, что до этого цены на UberX в Киеве менялись в последний раз в феврале этого года, причем в сторону снижения.

Ну и напоследок приводим общую таблицу с ценами на UberX во всех городах Украины, где работает эта служба.

Город Подача, грн Стоимость за км пути, грн Стоимость минуты пути, грн Минимальная стоимость, грн Киев 20,5 5 0,45 25 Одесса 14 4,5 1 30 Харьков 17 4 0,3 25 Днепр 10 5 0,85 25 Львов 16 5 1 30

Источник: Uber