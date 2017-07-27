Ежедневная аудитория WhatsApp достигла 1 млрд человек

У компании Facebook сегодня двойной праздник. Мы уже знаем, что компании удалось существенно нарастить выручку и прибыль в минувшем квартале, но есть еще одно заметное достижение, которое однозначно стоит отметить. Принадлежащий соцсети популярный мессенджер WhatsApp похвастался преодолением очередного рубежа. В недавнем сообщении в официальном блоге компании сказано, что сервисом теперь ежедневно пользуется более чем 1 млрд человек! Это при том, что все население Земли составляет около 7,3 млрд человек. Ежемесячно сервисом пользуются 1,3 млрд человек.

Помимо статистических данных о количестве активных пользователей разработчики поделились некоторыми другими интересными цифрами касательно объема потребляемых услуг. Так сообщается, что ежедневно пользователи WhatsApp, который доступен на 60 языках, отправляют более 55 млрд сообщений, обмениваются 4,5 млрд изображений и еще 1 млрд видеороликов. Функцией самоуничтожающихся сообщений WhatsApp Stories ежедневно пользуются 250 млн человек. Для сравнения, у аналога Instagram Stories тоже насчитывается 250 млн пользователей, тогда как у Snapchat, которая первой запустила самоуничтожающиеся сообщений, насчитывается 166 млн ежедневных пользователей.

Отметим, что на момент покупки WhatsApp компанией Facebook в феврале 2014 года, аудитория сервиса составляла 450 млн пользователей, ежедневная — 350 млн.

Источник: WhatsApp