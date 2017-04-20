Facebook анонсировала второе поколение камер виртуальной реальности Surround 360

Facebook анонсировала второе поколение камер виртуальной реальности Surround 360

Компания Facebook анонсировала выпуск двух камер Surround 360 второго поколения. Эти устройства позволяют записывать видео с охватом 360 градусов и предназначены для применения в профессиональной сфере.

Более крупная модель x24 включает массив из 24 камер, расположенных на поверхности сферы. Предыдущая версия дизайна в виде летающей тарелки содержала 17 камер. В компактной модели x6 применяется массив из 6 камер. Facebook объединила усилия с группой партнёров, занимающихся аппаратными решениями, чтобы приступить к производству и продаже устройств ближе к концу года. Однако пока нет сведений о том, будут ли они представлены под брендом Facebook.

Обе камеры способны захватывать видео в разрешении 8K с шестью степенями свободы (6DOF). Это означает, что пользователь может перемещаться вперёд, назад, вверх, вниз, влево и вправо при использовании шлемов виртуальной реальности. Подобную свободу движения обеспечивают качественные проекты виртуальной реальности, но в данном случае речь идёт о съёмке кадров с натуральным движением. Для этого используется комплекс аппаратных и программных средств, которые лучше распознают глубину расположения объектов в рамках снимаемой сцены и воссоздают перспективу с высоким уровнем точности, ранее недостижимом для камер.

В Facebook надеются, что новые камеры помогут разработчикам создавать более привлекательные видеоролики. Они смогут редактировать снятое живое видео, добавляя CGI изображения к сцене или изменяя фон. Например, облачную погоду можно заменить на солнечное небо. Также отмечается, что единожды снятый контент может быть переформатирован для различных платформ.

Источник: techcrunch, cdrinfo

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