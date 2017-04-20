Facebook анонсировала второе поколение камер виртуальной реальности Surround 360

Компания Facebook анонсировала выпуск двух камер Surround 360 второго поколения. Эти устройства позволяют записывать видео с охватом 360 градусов и предназначены для применения в профессиональной сфере.

Более крупная модель x24 включает массив из 24 камер, расположенных на поверхности сферы. Предыдущая версия дизайна в виде летающей тарелки содержала 17 камер. В компактной модели x6 применяется массив из 6 камер. Facebook объединила усилия с группой партнёров, занимающихся аппаратными решениями, чтобы приступить к производству и продаже устройств ближе к концу года. Однако пока нет сведений о том, будут ли они представлены под брендом Facebook.

Обе камеры способны захватывать видео в разрешении 8K с шестью степенями свободы (6DOF). Это означает, что пользователь может перемещаться вперёд, назад, вверх, вниз, влево и вправо при использовании шлемов виртуальной реальности. Подобную свободу движения обеспечивают качественные проекты виртуальной реальности, но в данном случае речь идёт о съёмке кадров с натуральным движением. Для этого используется комплекс аппаратных и программных средств, которые лучше распознают глубину расположения объектов в рамках снимаемой сцены и воссоздают перспективу с высоким уровнем точности, ранее недостижимом для камер.

В Facebook надеются, что новые камеры помогут разработчикам создавать более привлекательные видеоролики. Они смогут редактировать снятое живое видео, добавляя CGI изображения к сцене или изменяя фон. Например, облачную погоду можно заменить на солнечное небо. Также отмечается, что единожды снятый контент может быть переформатирован для различных платформ.

Источник: techcrunch, cdrinfo