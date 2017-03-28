Facebook добавила в мобильное приложение камеру с фильтрами, «Истории» и Direct

Социальная сеть Facebook начала разворачивать в своём мобильном приложении новую функцию под названием Stories. Благодаря тому пользователи смогут делиться фотографиями и видеороликами со своими друзьями схожим образом с тем, как это происходит в приложении Snapchat. Недавно похожий инструмент был внедрён в приложение Instagram.

Истории позволяют поделиться важными или забавными моментами из жизни при помощи фотографий и видеороликов. Такая визуальная коллекция будет размещена над «Лентой новостей» у друзей. Они смогут видеть аватары тех пользователей, которые разместили «Истории». После нажатия на аватар запускает воспроизведение размещённых материалов.

При этом срок существования таких записей ограничен и составляет 24 часа. Чтобы добавить новую «Историю», нужно в одноимённой панели выбрать пункт «Ваша история», после чего появится возможность выбора материалов и редактирования записи.

Если же пользователю захочется поделиться фотографиями или видео не со всеми друзьями, а лишь с определёнными лицами, ему поможет в этом новая функция Direct. В данном случае сообщения тоже имеют ограниченный жизненный цикл. После отправки фотографии или видео через Direct, получатель сможет увидеть такой материал лишь один раз. Получатель при желании сможет ответить на полученное сообщение, а после завершения общения контент перестанет быть видимым в Direct.

Ещё одним новшеством стала улучшенная работа с камерой устройства благодаря функции Camera Effects. Она позволит более полно раскрыть возможности «Историй» и Direct. Как видно из названия, идея заключается в применении различных эффектов к изображению, захватываемому с помощью камеры мобильного устройства.

Пользователь сможет нажать на иконку камеры в верхнем левом углу приложения Facebook чтобы опробовать новую встроенную в приложение камеру. Также получить доступ к ней можно прямо из «Ленты новостей». Пользователям предлагаются десятки эффектов, таких как маски, рамки, интерактивные фильтры. Их можно применять как к фотографиям, так и к видео. Реагирующие эффекты позволят взаимодействовать с объектами, а эффекты стилей добавят художественные фильтры к видео в режиме реального времени.

На протяжении ближайших нескольких месяцев социальная сеть Facebook намерена реализовать возможность для сообщества создавать свои собственные рамки и эффекты, которые затем можно будет применить к любым фотографиям и видеороликам, созданным при помощи новой камеры приложения. Также планируется добавить маски, приуроченные к различным фильмам, например, «Чужой: Завет», «Стражи галактики 2» и др.

Источник: Facebook