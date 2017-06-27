Facebook достиг показателя в 2 млрд активных пользователей в месяц

Марк Цукерберг, основатель самой крупной социальной сети мира объявил, что Facebook сегодня достигла знаковой отметки в 2 миллиарда активных пользователей в месяц.

Представители Facebook отметили в официальном блоге, что этого результата не удалось бы достигнуть без участия коммьюнити и отдельных пользователей сети, которые ежедневно делают свой вклад в развитие соцсети.

Также они отметили, что каждый день более 800 миллионов facebook-пользователей «лайкают» посты на страницах сети, а 175 миллионов пользователей используют реакцию «Любовь». Вдобавок, более 1 миллиарда пользователей соцсети в месяц используют Группы.

Отметим, что с момента введения санкций против российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» количество украинцев, зарегистрированных в сети Facebook заметно возросло. По различным оценкам украинская FB-аудитория превысила отметку в 10 млн, тогда как месяцем ранее составляла порядка 7,5 млн, так что наша страна также внесла достаточно заметный вклад в достижение рекордного результата американской соцсети.

Источник: Facebook