Facebook намерена запустить собственные телевизионные шоу и готова платить до $3 млн за один эпизод

Компания Facebook всерьёз рассматривает возможность запуска собственного телевизионного шоу. Как передаёт Wall Street Journal, компания уже проводит соответствующие переговоры со студиями в Голливуде и предлагает до $3 млн за создание одного эпизода.

Facebook также рассматривает возможность создания и не столь дорогостоящих проектов, стоимость создания которых измеряется сотнями тысяч долларов. В качестве предварительных сроков запуска шоу называют конец нынешнего лета, к просмотрам планируется привлечь аудиторию в возрасте от 13 до 34 лет.

При этом целевой аудиторией называются лица в возрасте от 17 до 30 лет, поэтому Facebook заинтересована в создании шоу, сходных с проектами ABC Pretty Little Liars, Scandal или The Bachelor. Также ожидается запуск реалити-шоу Last State Standing.

Сама Facebook пока не комментирует эту информацию. Однако сведения, опубликованные Wall Street Journal, совпадают с циркулировавшими ранее слухами.

Сосредоточившись на предоставлении высококачественного контента, Facebook сможет более успешно конкурировать с такими сервисами как Snapchat и Twitter. Snapchat уже предлагает оригинальный контент от Disney, MTV, MGM, Time Warner и A&E. Но формат контента в рамках Snapchat предполагает короткие серии продолжительностью от 3 до 5 минут. По данным Wall Street Journal, у телешоу Facebook длительность эпизодов может составлять от 10 до 30 минут.

