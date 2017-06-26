Facebook подготовила «пасхалку» к 20-летнему юбилею выхода первой книги о Гарри Поттере

Сегодня франшиза Гарри Поттера отмечает свой 20-летний юбилей. 26 июня 1997 года была опубликована первая книга о приключениях юного волшебника — «Гарри Поттер и философский камень». К этой юбилейной дате социальная сеть Facebook подготовила пасхалку для своих пользователей.

Если в записи написать (на английском языке) имя Гарри Поттера и названия факультетов (Harry Potter, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff и Slytherin), то слова окрасятся в цвета соответствующих домов:

Harry Potter – в красный,

Gryffindor – в красный,

Ravenclaw – в синий,

Hufflepuff – в жёлтый,

Slytherin – в зелёный.

Кроме того, если нажать на эти слова, то на экране появится волшебная палочка, испускающая искры.

Источник: The Verge