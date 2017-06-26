Facebook подготовила «пасхалку» к 20-летнему юбилею выхода первой книги о Гарри Поттере
Сегодня франшиза Гарри Поттера отмечает свой 20-летний юбилей. 26 июня 1997 года была опубликована первая книга о приключениях юного волшебника — «Гарри Поттер и философский камень». К этой юбилейной дате социальная сеть Facebook подготовила пасхалку для своих пользователей.
Если в записи написать (на английском языке) имя Гарри Поттера и названия факультетов (Harry Potter, Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff и Slytherin), то слова окрасятся в цвета соответствующих домов:
- Harry Potter – в красный,
- Gryffindor – в красный,
- Ravenclaw – в синий,
- Hufflepuff – в жёлтый,
- Slytherin – в зелёный.
Кроме того, если нажать на эти слова, то на экране появится волшебная палочка, испускающая искры.
Источник: The Verge