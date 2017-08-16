Facebook представила новый дизайн мобильного приложения с круглыми аватарками и более чистым интерфейсом (без синих «колонтитулов»)

Социальная сеть Facebook постоянно меняет алгоритм формирования новостной ленты пользователей и к этому уже все привыкли, но на этот раз компания решилась на изменения иного характера. Говоря точнее, разработчики сообщили об изменении дизайна мобильной версии соцсети. Сразу отметим, что ничего кардинально нового эти изменения не приносят, просто небольшие косметические доработки в отдельных элементах интерфейса.

Приведенные для наглядной оценки Facebook скриншоты демонстрируют обновленный дизайн официального мобильного приложения для Android, но наверняка новая версия приложения соцсети для iOS будет выглядеть идентично. Но станет ли компания обновлять в таком же стиле дизайн новостной ленты в настольной версии сайта, пока неясно. На мобильных устройствах изменения будут внедрены в ближайшие недели.

Теперь об самих изменениях. Итак, новый дизайн получили иконки меню и действий; кнопки Like, Comment и Share теперь тоже выглядят иначе – они стали крупнее и теперь, как заверяют разработчики, использовать их должно быть удобнее. Еще одно существенное изменение – новый модный нынче круглый вид фотографий в профилях вместо квадратного. Также пользователи могут заметить изменения в формате отображения новостей – само окошко, в котором показывается та или иная новость стало немного крупнее.

Интерфейс стал чище и яснее. Разработчики избавились от лишних панелей и сократили присутствие синих оттенков к минимуму. Это должно улучшить читаемость текста. Кроме того, есть заметная кнопка «Назад» в левом верхнем углу приложения (дублирующая основную экранную кнопку «Назад» на Android), которая позволит быстро вернуться к основному разделу новостей.

Комментарии теперь имеют форму прямоугольника со скругленными углами в соответствии с новым круглым видом фотографий в профиля. Как утверждается, теперь будет легче понять какому человеку в ветке комментариев адресовано то или иное сообщение.

Источник: Facebook