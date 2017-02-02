Facebook проиграл суд по иску ZeniMax Media против Oculus, сумма выплаты – $500 млн

Коллегия присяжных федерального окружного суда Северного округа Техаса в Далласе приняла сторону ZeniMax Media в давнем споре с компанией Oculus, принадлежащей Facebook. Создателей очков Oculus Rift обязали выплатить истцу в общей сложности $500 млн.

Напомним, ZeniMax Media подала в суд на Oculus в 2014 году, вскоре после того, как разработчик небезызвестных очков виртуальной реальности был куплен Facebook за $2 млрд. ZeniMax утверждала, что ее бывший сотрудник Джон Кармак, перешедший в Oculus на пост директора по технологиям, украл компьютерный код, который позже был использован для создания очков Oculus Rift. Соответчиками по иску также проходил основатель Oculus Палмер Лаки и бывший гендиректор этой компании Брендан Ирибе. В прошлом мы весьма подробно описывали претензии ZeniMax Media к Oculus в соответствующих заметках (1 и 2).

Суд в Далласе, рассмотрев иск, постановил, что Oculus нарушила соглашение, но вина компании-производителя очков Oculus Rift в воровстве интеллектуальной собственности доказана не была.

Согласно решению суда, Oculus должна выплатить ZeniMax Media $200 млн за нарушение соглашения о неразглашении и $50 млн за нарушение авторских прав. Кармак и Лаки должны выплатить по $50 млн каждый за сокрытие сведений о происхождении Oculus Rift. Еще $150 млн должен заплатить Ирибе, который в настоящий момент входит в руководство Facebook.

По сообщению CNN, компания Oculus планирует оспорить решение суда.

Источник: Bloomberg и meduza