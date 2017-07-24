Facebook работает над созданием модульного смартфона
Секретное подразделение Facebook Building 8, возглавляемое бывшим руководителем DARPA Региной Дуган (Regina Dugan), занимается разработкой модульного смартфона. Об этом сообщает ресурс Business Insider.
Компания заполнила патентную заявку, в которой описывается «модульное электромагнитное устройство». Оно призвано решить проблему нынешней электроники, которая описывается как «дорогая и расточительная». В частности, потребители вынуждены покупать и выбрасывать электронные устройства через несколько лет (и покупать новые модели), когда они устаревают.
В патентной заявке в качестве потенциальных продуктов, где может применяться модульная технология, описываются смартфон и умный динамик. Однако пока остаётся неизвестным, в какой степени Facebook работает над конкретным аппаратным проектом. Существует ряд признаков того, что у Building 8 имеется высокий интерес к модульным устройствам. В частности, Регина Дуган ранее руководила группой Google Advanced Technology and Projects (ATAP), которая занималась разработкой модульного смартфона под кодовым названием Project Ara. И прототип продукта проходил цикл пилотного тестирования в Пуэрто-Рико. Но затем Google отменила проект.
Ранее в этом году Дуган присоединилась к Facebook и возглавила Building 8, где она занимается развитием ряда амбициозных аппаратных концептов. Одним из них является проект интерфейса мозг-компьютер, который позволит людям печатать силой мысли. В подразделении Building 8 теперь работают и другие ключевые сотрудники, которые ранее были частью команды разработки Project Ara. Кроме того, в подразделении задействован и бывший член команды, занимавшийся разработкой умной колонки Amazon Echo. Наконец, компания подтвердила, что технология, описанная в патента, разработана бывшими работниками стартапа Nascent Objects, который Facebook выкупила в прошлом сентябре.
Источник: The Verge