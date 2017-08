Facebook секретно запустила в Китае приложение Colorful Balloons, предназначенное для обмена фотографиями

В мае этого года без какого-либо анонса компания Facebook запустила в Китае (где уже давно заблокирован сайт социальной сети) приложение Colorful Balloons. Оно предназначено для обмена фотографиями. Об этом сообщает ресурс The Verge, ссылаясь на The New York Times.

Приложение Colorful Balloons во многом похоже на другое приложение — Facebook Moments. Оно позволяет упорядочить хранение своих фото и делиться ими с телефона в частном порядке, а также скачивать или удалять фото, синхронизированные на Facebook. Но в случае Colorful Balloons идёт взаимодействие не с Facebook, а с местной социальной сетью WeChat.

Приложение Colorful Balloons было выпущено через местную компанию Youge Internet Technology. При этом не было каких-либо намёков на связь с Facebook. Кроме того, судя по всему, компания прилагала усилия, чтобы приложение не получило широкого распространения.

Отметим, Китай заблокировал Facebook в июле 2009 года. Также частично была заблокирована работа мессенджера WhatsApp. С тех пор руководитель Facebook Марк Цукерберг постоянно работает над тем, чтобы найти способ вернуть социальную сеть в страну. Для этого он встречался с правительственными чиновниками и, как сообщается, работал над программным обеспечением для Китая, которое предотвращает появление сообщений в определенных географических областях.

Такой тихий запуск приложения описывается как «беспрецедентный» и демонстрирует те усилия, которые технологические компании готовы предпринимать, чтобы попытаться закрепиться в Китае, где около 700 млн населения является пользователями интернета. Пока неясно, известно ли китайскому правительству об усилиях Facebook. Представители Управления киберпространством Китая (Cyberspace Administration of China) пока не ответили на запрос ресурса The New York Times.

Сама же компания Facebook заявляет, что релиз приложения Colorful Balloons не является попыткой выхода социальной сети на китайский рынок. Данная инициатива запущена с целью понять, как китайские пользователи делятся информацией с друзьями и взаимодействуют с популярными социальными платформами. Также в Facebook отмечают, что занимаются изучением страны различными способами, чтобы помочь китайскому бизнесу и разработчикам расширить их деятельность на новые рынки за пределами Китая, используя рекламную платформу компании.

