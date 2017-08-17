Facebook улучшила встроенную камеру: живые трансляции с наложением эффектов, GIF анимация, цветные текстовые блоки

Компания Facebook обновила функциональные возможности камеры в своём одноимённом приложении. Теперь пользователи приложения на iOS и Android могут выходить в прямые эфиры с наложением эффектов, создавать GIF анимацию и делиться цветными текстовыми блоками.

При трансляции в режиме реального времени через камеру Facebook пользователи смогут накладывать творческие эффекты, например, фильтры для лица или рисунки. Такие трансляции можно размещать в «Историях».

Функция создания GIF анимации работает достаточно просто. Нужно снять короткий ролик (длительностью 2 секунды) и сделать видео цикличным в камере. Затем такую анимацию можно передать в «Истории», Direct или «Ленту новостей».

Наконец, при помощи камеры появилась возможность создавать надписи белыми буквами на разноцветных фонах. Такие блоки в дальнейшем можно публиковать в «Историях», «Ленте новостей» и Direct.

Источник: Engadget