Facebook выделила функцию Safety Check в постоянный раздел

Компания Facebook сдержала свое обещание перенести Safety Check («Проверка безопасности») в разряд постоянно доступных функций социальной сети. Более того, данная функциональность даже получила отдельный раздел на Facebook.

Новый раздел послужит своего рода центром безопасности, позволяющим отслеживать положение дел в мире. Здесь будут собраны сообщения о различных стихийных бедствиях, терактах или других трагедиях в том или ином регионе. Таким образом, пользователи Facebook смогут оперативно отлеживать инциденты, происходящие в различных уголках мира, и предлагать помощь другим людям, оказавшимся в непростой ситуации вдали от родной страны и дома.

Развертывание соответствующего обновления для веб-версии и мобильных приложений Facebook уже началось и в ближайшие несколько недель новый раздел станет доступен пользователям по всему миру.

Источник: Facebook