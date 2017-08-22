Facebook выделила функцию Safety Check в постоянный раздел
Компания Facebook сдержала свое обещание перенести Safety Check («Проверка безопасности») в разряд постоянно доступных функций социальной сети. Более того, данная функциональность даже получила отдельный раздел на Facebook.
Новый раздел послужит своего рода центром безопасности, позволяющим отслеживать положение дел в мире. Здесь будут собраны сообщения о различных стихийных бедствиях, терактах или других трагедиях в том или ином регионе. Таким образом, пользователи Facebook смогут оперативно отлеживать инциденты, происходящие в различных уголках мира, и предлагать помощь другим людям, оказавшимся в непростой ситуации вдали от родной страны и дома.
Развертывание соответствующего обновления для веб-версии и мобильных приложений Facebook уже началось и в ближайшие несколько недель новый раздел станет доступен пользователям по всему миру.
Источник: Facebook
- Facebook добавила Safety Check в октябре 2014 года. С помощью функции Safety Check пользователь может одним нажатием кнопки показать своим близким, что он находится в безопасности.
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- Ранее Facebook, точнее, специальный алгоритм, отслеживал стихийные бедствия и теракты и при необходимости активировал функцию в том или ином регионе, но было несколько случаев, когда функция срабатывала на ложные сообщения, с огромным запозданием или не срабатывала вообще.