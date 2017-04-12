Facebook запускает групповые денежные переводы в приложении Messenger (пока только в США)

Два года назад Facebook запустила функцию денежных переводов в своем фирменном приложении Messenger, предоставив пользователям простой и удобный способ отправлять и получать денежные средства. И вот сейчас компания усовершенствовала эту функциональность, разрешив осуществлять платежи, в которых одновременно могут участвовать несколько человек.

Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно сделать то же самое, что и в случае обычных переводов, а именно – привязать к учетной записи Facebook банковскую карту, которая будет использоваться для отправки и получения денежных средств. Само собой, для защиты можно использовать PIN-код или сканер отпечатков пальцев устройства. После этого, находясь в групповом чате Messenger, нужно будет лишь нажать на иконку Payments, выбрать людей, которым нужно отправить деньги или выставить счет, ввести нужную сумму, добавить сопроводительный текст и совершить транзакцию.

Запрашивая определенную сумму у группы друзей, можно указать конкретную сумму по каждому человеку, либо ввести общую сумму и приложение распределит ее ровными частями между всеми участниками сделки. Более того, есть возможность отслеживания состояния оплаты по каждому «дебитору».

При этом операции перевода и получения средств будут проводиться без комиссии, то есть бесплатно для всех участников процесса.

Функция будет доступна как на iOS, так и на Android, но пока только в США.

Источник: Engadget