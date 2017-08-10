Facebook запускает похожий на YouTube видеосервис Watch, который должен помочь соцсети открыть двери на рынок телевизионной рекламы

Facebook уже несколько лет делает ставку на видео и весьма активно развивает это направление. И вот сейчас соцсеть сделала еще один шаг в рамках своей амбициозной стратегии по завоеванию многомиллиардного рынка телевизионной рекламы. Она запустила платформу Watch, которая заменит текущей видеораздел в соцсети, и наполнит ее эксклюзивным контентом телевизионного уровня. То есть, появятся качественные сериалы и передачи, которые можно будет посмотреть только в соцсети Facebook. Многие тематические ресурсы уже назвали Watch прямым конкурентом YouTube и во многом они действительно похожи, но есть и отличия.

Как уже отмечалось выше Watch заменит текущей видеораздел, запущенный в 2016 году и доступный, как в виде веб-версии, так и в виде мобильных приложений для различных платформ. То есть, платформа Watch будет доступна на ПК, мобильных устройствах и телевизорах (приложения для Apple TV, Amazon Fire TV и Samsung Smart TV). Что касается представленного там контента, это будет собственный контент Facebook, точнее, контент созданный партнерами на выделенные соцсетью деньги, а также проекты от сторонних телекомпаний и производителей видео. Причем содержимое главной страницы видеораздела для каждого будет разным. Да, платформа будет учитывать интересы пользователя и в первую очередь предлагать контент, который должен быть им наиболее интересен. Какие для этого будут использоваться алгоритмы и подробности их работы пока не известны.

Introducing Watch Опубліковано Facebook 9 серпня 2017 р.

Пользователи Watch смогут подписываться на новые видео от блоггеров, брендов или издателей. Также в Watch будут реализованы категории «Самое обсуждаемое», «Самое смешное», «Что смотрят друзья» и т. д. и т.п. Сообщается, что на Watch будут представлены оригинальные шоу и трансляции от Major League Baseball, National Geographic, NASA, Billboard и других компаний.

Причем платформа разработана таким образом, чтобы заинтересовать как зрителей, так и авторов контента. Последним предложат многофункциональные инструменты для привлечения аудитории и увеличения заработка и очень привлекательные условия сотрудничества. Как сообщает TechCrunch, партнерам предложат 55% от рекламных доходов площадки. Для сравнения, YouTube отдает авторам контента 45% доходов.

Пока что Facebook только тестирует Watch с ограниченном группой избранных пользователей и создателей видео на территории США. Когда площадка будет запущена полноценно и станет доступна всем желающим, пока данных нет.

Источник: Facebook и The Verge