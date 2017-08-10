Facebook запускает похожий на YouTube видеосервис Watch, который должен помочь соцсети открыть двери на рынок телевизионной рекламы

Facebook запускает похожий на YouTube видеосервис Watch, который должен помочь соцсети открыть двери на рынок телевизионной рекламы

Facebook уже несколько лет делает ставку на видео и весьма активно развивает это направление. И вот сейчас соцсеть сделала еще один шаг в рамках своей амбициозной стратегии по завоеванию многомиллиардного рынка телевизионной рекламы. Она запустила платформу Watch, которая заменит текущей видеораздел в соцсети, и наполнит ее эксклюзивным контентом телевизионного уровня. То есть, появятся качественные сериалы и передачи, которые можно будет посмотреть только в соцсети Facebook. Многие тематические ресурсы уже назвали Watch прямым конкурентом YouTube и во многом они действительно похожи, но есть и отличия.

Как уже отмечалось выше Watch заменит текущей видеораздел, запущенный в 2016 году и доступный, как в виде веб-версии, так и в виде мобильных приложений для различных платформ. То есть, платформа Watch будет доступна на ПК, мобильных устройствах и телевизорах (приложения для Apple TV, Amazon Fire TV и Samsung Smart TV). Что касается представленного там контента, это будет собственный контент Facebook, точнее, контент созданный партнерами на выделенные соцсетью деньги, а также проекты от сторонних телекомпаний и производителей видео. Причем содержимое главной страницы видеораздела для каждого будет разным. Да, платформа будет учитывать интересы пользователя и в первую очередь предлагать контент, который должен быть им наиболее интересен. Какие для этого будут использоваться алгоритмы и подробности их работы пока не известны.

Introducing Watch

Опубліковано Facebook 9 серпня 2017 р.

Пользователи Watch смогут подписываться на новые видео от блоггеров, брендов или издателей. Также в Watch будут реализованы категории «Самое обсуждаемое», «Самое смешное», «Что смотрят друзья» и т. д. и т.п. Сообщается, что на Watch будут представлены оригинальные шоу и трансляции от Major League Baseball, National Geographic, NASA, Billboard и других компаний.

Причем платформа разработана таким образом, чтобы заинтересовать как зрителей, так и авторов контента. Последним предложат многофункциональные инструменты для привлечения аудитории и увеличения заработка и очень привлекательные условия сотрудничества. Как сообщает TechCrunch, партнерам предложат 55% от рекламных доходов площадки. Для сравнения, YouTube отдает авторам контента 45% доходов.

Пока что Facebook только тестирует Watch с ограниченном группой избранных пользователей и создателей видео на территории США. Когда площадка будет запущена полноценно и станет доступна всем желающим, пока данных нет.

Источник: Facebook и The Verge

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