Facebook запускает рекламу в Messenger для пользователей по всему миру

При одной только мысли о рекламе в мессенджере Facebook Messenger у подавляющего большинства пользователей начинается нервный тик, быстро перерастающий в приступ раздражения и неистового гнева. Но у сотрудников Facebook, похоже, есть иммунитет, а если серьезно, то бизнес есть бизнес: в настоящее время соцсеть сообщила о распространении бета-версии рекламы в своем мессенджере на пользователей по всему миру, развертывание изменений займет несколько недель. Изначально функцию тестировали только в Австралии и Таиланде.

Для рекламодателей по всему миру функция рекламы должна стать доступна к концу этого месяца. Тогда же пользователи начнут замечать первые рекламные объявления. Однако развертывание будет проходить постепенно и сроки запуска будут разнится в зависимости от регионов.

Инструменты таргетинга в Messenger те же, что и у Facebook. Ресурс Techcrunch успокаивает, что пользователи могут не беспокоится о содержании своих переписок, для рекламы они останутся недоступны.

Компания откровенно говорит, что запускает рекламу для получения прибыли. В интервью VentureBeat ведущий менеджер по продукту Messenger Стен Чудновский заявил, что реклама является самым эффективным и быстрым способом получения прибыли. Он также отметил, что в настоящее время компания рассматривает и другие бизнес-модели, но все они тесно связаны с рекламой. Коротко говоря, едва ли Facebook будет заморачиваться и придумывать альтернативные решения пока зарабатывает миллиарды долларов прибыли на рекламе.

Само собой, Facebook заботиться о том, в каком виде пользователям будет показываться реклама. Она будет показываться у пользователей в основной папке с входящими сообщениями, причем для каждого будет своя реклама: в данном случае все будет зависеть от размера и разрешения экрана смартфона, а также количества веток с обсуждениями. Обычно по клику на рекламное объявление пользователь перенаправлялся на веб-сайт рекламодателя, к подобному все уже привыкли, но разработчики считают, что в случае Messenger будет предпочтительнее иной вариант, предполагающий запуск окна с чатом для обсуждения того или иного интересующего продукта. Главный вопрос в том, насколько благосклонно эти перемены будут восприняты пользователями. Говоря точнее, интересно будет ли отток пользователей и насколько существенным он будет?

В июне 2017 года основатель Facebook Марк Цукерберг насчитал более двух миллиардов активных пользователей соцсети, из которых мессенджером пользуются более миллиарда человек.