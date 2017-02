Facebook запустил во Франции антифейковый фильтр перед президентскими выборами

Пока неясно, каким будет результат рассмотрения недавнего обращения Министра информационной политики Украины к администрации соцсети Facebook по поводу внедрения для украинского сегмента антифейковых механизмов – по аналогии с США и Германией. Между тем, компания Марка Цукерберга начала активнее бороться с распространением ложных новостей во Франции.

Соответствующая процедура фактчека – проверки публикаций СМИ и заявлений политиков на соответствие действительности с использованием подтвержденных свидетельств и данных – была запущена накануне президентских выборов совместно с рядом местных авторитетных СМИ. В их число вошли Le Monde, Agence France-Presse, BFM-TV, FranceInfo, France Médias Monde, LʼExpress, Libération и 20 Minutes.

Как сообщается, теперь пользователи французской версии Facebook смогут помечать новости в своей ленте как сомнительные, после чего помеченные публикации отправят на проверку на специальный портал. Если не менее двух изданий подтвердят, что новость не соответствуют действительности, то для всех пользователей публикация будет сопровождаться флажком «Оспорено независимыми фактчекерами».

The Facebook flag says «disputed by 3rd Party Fact-Checkers.» https://t.co/ALkwRWmWJ4 pic.twitter.com/z6OTNVOXbP

— Brian Stelter (@brianstelter) 15 декабря 2016 г.