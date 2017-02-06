Facebook запустил во Франции антифейковый фильтр перед президентскими выборами

Пока неясно, каким будет результат рассмотрения недавнего обращения Министра информационной политики Украины к администрации соцсети Facebook по поводу внедрения для украинского сегмента антифейковых механизмов – по аналогии с США и Германией. Между тем, компания Марка Цукерберга начала активнее бороться с распространением ложных новостей во Франции.

Соответствующая процедура фактчека – проверки публикаций СМИ и заявлений политиков на соответствие действительности с использованием подтвержденных свидетельств и данных – была запущена накануне президентских выборов совместно с рядом местных авторитетных СМИ. В их число вошли Le Monde, Agence France-Presse, BFM-TV, FranceInfo, France Médias Monde, LʼExpress, Libération и 20 Minutes.

Как сообщается, теперь пользователи французской версии Facebook смогут помечать новости в своей ленте как сомнительные, после чего помеченные публикации отправят на проверку на специальный портал. Если не менее двух изданий подтвердят, что новость не соответствуют действительности, то для всех пользователей публикация будет сопровождаться флажком «Оспорено независимыми фактчекерами».

Аналогичную проверку также запустил Google, который создал платформу CrossCheck. Партнерами поисковика стали ведущие французские СМИ.

В декабре 2016 года Facebook запустила аналогичную процедуру в США, партнерами стали ABC News, Associated Press, FactCheck.org, Politifact и Snopes. Месяц спустя проект стартовал в Германии при содействии Correctiv. Подобные сообщества планируют создать и в других странах. Появится ли в будущем подобное сообщество в Украине, как того хочет наше Министерство информационной политики, покажет время.

Источник: The Verge и meduza