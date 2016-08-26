Фанат создал уникальный костюм Бэтмена с 23 рабочими гаджетами

Ирландец Джулиан Чекли, известный косплеер и любитель рукодельничать, сконструировал настоящий бэт-костюм, нашпигованный 23 функционирующими гаджетами, включая «стрелялку файерболами».

За основу Чекли взял модель из игры Batman: Arkham Origins. Среди приспособлений, которыми напичкан суперкостюм, — дымовые шашки, бэт-коготь (или кошкострел, то есть пистолет, стреляющий крюками), шифровальный секвенсор (устройство, прослушивающее радиосигналы и взламывающее электронные замки), респираторы, бэт-спрей (газовый баллончик), электрошокер, вышеупомянутая стрелялка огненными шарами, а также бэт-прожектор.

Сперва Чекли напечатал отдельные детали на 3D-принтере, воспроизвел их из гибкой уретановой резины, затем покрасил и насадил на специально сконструированный утеплитель, то есть основу под костюм.

«Я всегда был поклонником Бэтмена. Он ведь отчасти антигерой», — говорит Чекли, сшивший свой первый косплей-костюм в возрасте 7 лет, причем это был костюм Дарта Вейдера.

Бэт-костюм авторства Джулиана Чекли попал в геймерское издание Книги рекордов Гиннесса за 2016 год (Guinness World Records: Gamer’s Edition 2016) как «косплей-костюм с наибольшим количеством функционирующих гаджетов».

Источник: okino