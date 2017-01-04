Faraday Future наконец показала свой первый серийный электромобиль FF 91, который выйдет только в 2018 году и весьма ограниченной партией из 300 штук

Как и ожидалось, в преддверии официального открытия выставки CES 2017 Faraday Future провела специальное мероприятие, где представила FF 91 – свой первый серийный электромобиль премиум-класса, рекламными изображениями и видеороликами которого производитель буквально сыпал последние месяцы.

Излишняя показушность и помпезность мероприятия обескураживает на фоне последних новостей о больших финансовых трудностях Faraday Future и приостановке строительства завода в Лас-Вегасе, на котором должны выпускать электромобили FF 91. Вместе с тем, компания уверена в своих силах и обещает начать отгрузку первых кроссоверов FF 91, метящих в конкуренты уже доступным на рынке электрокарам Tesla Model S и Model X, покупателям уже в 2018 году (все-таки не в 2017 году, как было обещано изначально), более точных сроков пока не называют. Объем первой партии автомобилей FF 91 Alliance Edition составит всего 300 штук. Какой будет объем второй партии и будет ли она вообще, пока неясно.

Оказаться в числе этих 300 счастливчиков можно, оплатив возмещаемый депозит в размере $5000 и тем самым зарезервировав за собой право на покупку автомобиля из первой партии. Интересно, что часть средств компания обещает пожертвовать на благотворительность, а точнее экологическим организациям, имен которых производитель не называет. И это при текущем финансовом положении, которое явно оставляет желать лучшего.

Заявленные производителем технические характеристики, безусловно, выглядят впечатляюще: электромоторы суммарной мощностью 1050 л.с. (783 кВт), крутящий момент на уровне 1800 Н·м, разгон от 0 до 100 км/ч за 2,39 с, аккумуляторный блок суммарной емкостью 130 кВт⋅ч, и более 700 км на одном заряде (рассчитано по методике EPA).

Электрокар FF 91 получил футуристический дизайн с передними фарами необычно формы, вызывающими ассоциации с сайлонами из вымышленной вселенной телесериала «Звёздный крейсер „Галактика“».

Технологичная составляющая FF 91 – на высоком уровне. Датчик LIDAR здесь, в отличие от большинства других автомобилей, встроен в капот, а не в крышу. Более того, благодаря специальной подвижной моторизированной конструкции он прячется внутрь, когда не используется. Автомобиль способен улавливать приближение владельца и автоматически открывать двери в нужный момент. Оснащение FF 91 включает 10 передних и задних камер, 13 радаров ближнего и дальнего действия, 12 ультразвуковых сенсоров и один высококачественный лазерный дальномер (лидар). Из остального можно отметить просторный салон объемом 4,3 м3, сдвоенную антенну для организации точки подключения Wi-Fi и поддержку технологии распознавания лиц.

Производитель рекламирует широкие возможности FF 91 по части подключения к другим устройствам, в том числе к смартфонам, со всеми вытекающими преимуществами вроде управления музыкой и другим контентом. По словам Faraday Future, в данном случае покупатель получает не просто автомобиль, а целую «интернет экосистему». Вице-президент Faraday Future по техническим вопросам Ник Сэмпсон назвал FF 91 автомобилем «нового типа».

Заряжать FF 91 можно будет от домашней сети постоянного напряжения 110 или 240 В посредством специального зарядного устройства, обеспечивающую мощность 1,5, 10 или 15 кВт. Также упоминается поддержка быстрой зарядки на специальных станциях, обеспечивающих пиковую мощность 200 кВт, но есть одна проблема — пока что в мире нет ни одной такой станции. Для сравнения, нынешние станции Tesla Supercharger обеспечивают пиковую зарядную мощность до 120 кВт.

Презентация Faraday Future вызывает много вопросов, но, пожалуй, больше всего смущает тот факт, что производитель так и не сказал главное: сколько будет стоить FF 91.

Кстати, на презентации был один курьезный момент: FF 91 не смог с первого раза осуществить автоматическую парковку. Ник Сэмпсон объяснил накладку помехами в прохождении сигнала в здании, где проходила презентация.

Источник: TechCrunch, motor1.com и The Verge