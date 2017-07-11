Faraday Future отказывается от строительства завода по производству электромобилей стоимостью $1 млрд в Неваде из-за кризиса LeEco и финансовых проблем

Faraday Future, тот самый проблемный и невезучий калифорнийский стартап, который намеревался отобрать у Tesla Илона Маска звание лидера рынка электромобилей, вынужден отказаться от строительства гигантского завода 93 тыс. м2 и стоимостью $1 млрд в Неваде из-за финансовых проблем главного инвестора – китайского холдинга LeEco.

Собственно, учитывая всю историю проекта, подобный неутешительный исход вполне можно было ожидать. В апреле 2016 года Faraday Future заявила о планах за два года построить в Неваде завод стоимостью $1 млрд, на котором планировалось собирать автомобили компании, но уже очень скоро строительство завода было заморожено из-за задержки выплат и возобновить его удалось лишь спустя полгода, то есть пять месяцев назад. Теперь же, судя по всему, становится очевидным, что эта фабрика никогда не будет построена, поскольку, как сообщается, Faraday Future отказалась от изначальных планов и теперь в экстренном порядке ищет менее амбициозные (читай: дешевые) пути выпуска собственного электромобиля.

В числе первых о том, что Faraday Future передумала строить завод, сообщило местное издание The Nevada Independent. Сообщение пришло спустя несколько дней после того, как стало известно о том, что суд в Шанхае из-за долгов заморозил активы LeEco и дочерних предприятий, а также счета основателя холдинга Цзя Юэтина и его жены Гану Вэй на общую сумму более $180 млн. Тогда Faraday Future поспешила заверить общественность, что финансовые проблемы его главного инвестора никак не отразятся на FF91, первом серийном электромобиле компании, который должен выйти в следующем году.

В официальном комментарии Independent Стефан Краузе, занимающий должность финансового директора Faraday Future последние четыре месяца заявил, что компания приостанавливает строительство в северном Лас-Вегасе, но о полном отказе речь не идет, и он по-прежнему является частью долгосрочной стратегии производителя. Но осведомленные источники рисуют боле мрачную картину. По данным Business Insider, Faraday Future оказалась в «опасном положении». Также сообщается, что деятельность штаб-квартиры компании в Лос-Анджелесе за последнее время существенно сузилась и замедлилась. Один из бывших сотрудников руководящего звена Faraday Future сообщил The Verge о высокой вероятности задержки выплаты зарплат и, как следствие, массовых сокращениях. «Там есть много талантливых специалистов, которые, по сути, сидят без работы», – приводит The Verge слова собеседника из Faraday Future.

Также сообщается, что финансовый директор Faraday Future провел переговоры на Ближнем Востоке, в Лондоне, Германии, Китае и США, но все эти попытки привлечь новых инвесторов оказались безуспешными из-за неопределенности вокруг LeEco.

Пока неясно, каким образом завершится эта эпопея с Faraday Future и ее первым электромобилем FF91, анонсированным с особым размахом в начале этого года на выставке CES 2017, но можно быть уверенным, что в ближайшее время мы будет часто слышать об этой компании, постараемся держать вас в курсе самых важных новостей.

Источник: The Verge и Business Insider