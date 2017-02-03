Faraday Future теперь планирует всего две модели электромобилей вместо семи

Похоже, что бедам и неудачам нашумевшего стартапа Faraday Future нет конца.

Ранее мы уже сообщали, что из-за неспособности рассчитаться с долгами в ноябре прошлого года было приостановлено строительство завода, на котором, собственно, и должны выпускаться электромобили компании. Возобновить строительные работы должны были в начале текущего года, но что-то об этом пока ничего не слышно. Зато есть другие новости, не самые хорошие для поклонников Faraday Future (если таковы имеются).

Как сообщает ресурс Reuters, стартап серьезно поумерил свои амбиции: вместо первоначально запланированных семи моделей теперь говорится лишь о двух автомобилях. Первый нам уже знаком – это Faraday Future FF 91. Вторым же станет Faraday Future FF 81 Как рассказали источнику «люди, знакомые с планами компании», это будет более доступная модель кроссовера, нацеленная на конкуренцию с Tesla Model X.

Кроме того, Faraday Future сократила не только количество планируемых автомобилей, но и масштабы завода. Первоначально Faraday Future планировала возвести огромный завод площадью 278 тыс. м2, но теперь говорится о предприятии площадью 60 тыс. м2, то есть в пять раз меньше.

Источник: Reuters