Фармацевтическая компания выделила $43 млн на разработку лекарств при помощи систем искусственного интеллекта

Разработка новых лекарственных препаратов является достаточно сложным, длительным и дорогостоящим процессом, который занимает годы до начала этапа клинических испытаний на людях.

Однако есть надежда, что компьютеры смогут моделировать большую часть процесса, что значительно сокращает затраты и время. Именно поэтому британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline выделила $43 млн шотландской компании Exscientia, которая специализируется на разработке систем искусственного интеллекта. Последняя намерена использовать глубокое обучение для поиска новых лекарств.

По сути, GlaxoSmithKline передаст некоторые данные и ряд целевых условий, а Exscientia будет использовать свои системы для моделирования способов достижения целевых условий. В случае успеха, такой процесс позволит разработать потенциальные медикаменты, которые близки к тому, чтобы быть готовыми к испытаниям на людях. Эндрю Хопкинс (Andrew Hopkins) из Exscientia утверждает, что его система может найти потенциальные методы лечения в 4 раза быстрее и за четверть стоимости обычного исследовательского процесса.

Следует отметить, что возможность моделировать химические вещества и проверять их эффективность ещё не доказала свою успешность. Потому у нового подхода обязательно найдутся скептики. Но если всё пройдёт хорошо, то в дальнейшем суперкомпьютеры могут начать активно использовать для разработки новых эффективных лекарств.

Источник: Engadget