Файлообменник FEX.NET открывает доступ к лицензионным фильмам, но только для платных подписчиков

Файлообменник FEX.NET запустил библиотеку с лицензированным видеоконтентом, размещенным на собственных серверах. На данный момент в библиотеке 50 фильмов и их число будет расти. Доступ к ним получат все обладатели платных аккаунтов.

Для запуска этой услуги FEX.NET подписал соответствующий договор с кино-дистрибьюторской компанией «Топ фильм дистрибьюшн». Лицензионное соглашение предусматривает, что видеоконтент предназначен только для личного использования. Его запрещено копировать, распространять и использовать для коммерческих целей. Действие лицензии распространяется на Украину, Азербайджан, Армению, РФ, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и Туркменистан.

Источник: nv.ua