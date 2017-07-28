Файлообменник FEX.NET открывает доступ к лицензионным фильмам, но только для платных подписчиков

Файлообменник FEX.NET открывает доступ к лицензионным фильмам, но только для платных подписчиков

Файлообменник FEX.NET запустил библиотеку с лицензированным видеоконтентом, размещенным на собственных серверах. На данный момент в библиотеке 50 фильмов и их число будет расти. Доступ к ним получат все обладатели платных аккаунтов.

Для запуска этой услуги FEX.NET подписал соответствующий договор с кино-дистрибьюторской компанией «Топ фильм дистрибьюшн». Лицензионное соглашение предусматривает, что видеоконтент предназначен только для личного использования. Его запрещено копировать, распространять и использовать для коммерческих целей. Действие лицензии распространяется на Украину, Азербайджан, Армению, РФ, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и Туркменистан.

Источник: nv.ua

  • Анонимный файлообменник FEX.NET был запущен в начале этого года создателями EX.UA. Последний, неоднократно обвиняемый в распространении пиратского контента, прекратил свою работу в конце прошлого года вскоре после того, как киберполиция Украины прикрыла файлообменник FS.to и его копии.
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