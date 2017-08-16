Файлообменник FEX.NET запускает сервис онлайн-радио с битрейтом 196 Кбит/с

Вслед за разделом с лицензионными фильмами файлообменник FEX.NET запускает стриминговый сервис для прослушивания пакета радиостанций в высоком качестве онлайн. Вещание будет осуществляться на платформе FEX.net, которая предоставляет свои технические мощности для бесперебойного вещания радиостанции в интернете, пишет liga.net.

На данный момент подписчикам FEX.NET доступны радиостанции, входящие в холдинг Бизнес Радио Групп (Бизнес FM, DJFM, NRJ радио, PowerFM, Jam FM, Радио Шансон и Радио Ренессанс).

В сообщении говорится, что FEX.net обеспечивает бесперебойный аудиопоток с битрейтом 196 Кбит/с, используя сети доставки контента CDN (Content Delivery Network).

Источник: liga.net