FCC требует от Apple активировать FM-приемник в смартфонах iPhone, но его там давно уже нет

На этой неделе председатель Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission, FCC) Аджит Пай обратился к Apple с требованием активировать приемник FM-радио на актуальных смартфонах iPhone, чтобы люди могли получать оповещения о чрезвычайных происшествиях.

Свою требование он аргументировал соображениями общественной безопасности. По его мнению, FM-связь продолжает оставаться эффективным каналом оповещения населения о стихийных бедствиях, например, ураганах. И многие владельцы iPhone попросту могли не узнать о приближающихся ураганах Харви, Ирма или Мария.

Национальная ассоциация вещательных компаний США (National Association of Broadcasters) поддержала обращение главы FCC к Apple, которая, по данным Bloomberg, занимает более 40% рынка смартфонов США.

Как отмечается, ассоциация уже несколько лет пытается заставить производителей включить поддержку FM-радио в своих смартфонах. Большинство крупнейших производителей, в числе которых Motorola, LG и Samsung, прислушались к ее просьбе, но Apple к их числу не относится.

В официальном заявлении Apple отметила, что в смартфонах iPhone есть множество других функций безопасности для оповещения о чрезвычайной ситуации, помимо FM-радио. Приводим заявление ниже:

Но даже если бы Apple и захотела, она все равно не сможет выполнить просьбу FCC и ассоциации. Дело в том, что в смартфонах iPhone 7, iPhone 8 и iPhone X попросту нет радиомодулей.

Вице-президент по маркетингу Apple Филипп Шиллер, отвечая на сообщение в Twitter.

It is not possible. iPhone 7 and iPhone 8 models do not have FM radio chips in them nor do they have antennas designed to support FM signals

— Philip Schiller (@pschiller) September 28, 2017