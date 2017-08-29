Фильм «Уровень чёрного» стал номинантом от Украины на получение «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

Как и было запланировано, Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм, который будет представлять Украину в церемонии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Из восьми претендентов был отобран наиболее достойный кандидат, которым оказался «Уровень чёрного».

«Уровень чёрного» – это документально-игровой драматический фильм. Его режиссёром и сценаристом стал Валентин Васянович. В главных ролях снялись Константин Мохнач и Екатерина Молчанова. Мировая премьера фильма состоялась 17 июля 2017 на 8-м Одесском международном кинофестивале, где он участвовал в международной и национальной конкурсных программах.

Фильм «Уровень чёрного» рассказывает о свадебном фотографе Константине, в жизни которого наступает черная полоса. На пороге 50-летия герой понимает, что все, что он любил и к чему был привязан, отходит навсегда. Хотя таких вещей в его жизни не так уж и много: парализованный после инсульта отец, подруга — стилист свадебного журнала, старый кот, слайды, на которых он молод и счастлив. Костя всю жизнь фотографирует чужое счастье. Для него это обычная рутина.

Источник: Facebook