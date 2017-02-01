Финалисты конкурса Hyperloop Pod Competition наконец-то испытали свои капсулы на тестовом треке SpaceX, но достойных оказалось лишь трое из 27

В минувшие выходные на территории штаб-квартиры компании SpaceX в Хоторн, Калифорния, состоялся финал конкурса Hyperloop Pod Competition, где студенческие команды впервые получили возможность испытать свои варианты капсул на тестовом треке протяженностью около 1,5 км, возведенном компанией Илона Маска.

Отметим, что лишь три из 27 команд, изначально заявленных для участия в конкурсе прошли в финал. Все остальные участники были отсеяны на предыдущих этапах, где производилась оценка удачности конструкции капсулы, ее надежности, удобства для пассажиров и многие другие аспекты. К слову, летом этого года SpaceX проведет еще одно соревнование, так что у ранее отсеянных команд еще будет шанс отыграться.

В этом раз тремя финалистами стали команды из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), США, университета Дельфта (Delft University), Нидерланды, и Мюнхенского технологического университета (Technical University of Munich, TUM), Германия. И хотя первоначальная идея создания Hyperloop, описанная Илоном Маском, подразумевала парящие в воздухе капсулы, вся тройка финалистов использовала магниты.

Вообще, конкурс должен был пройти еще летом прошлого года, как планировалось изначально, но позже дата его проведения была перенесена. Таким образом, участники имели готовые капсулы уже на тот момент. Дополнительное время они использовали для проведения дополнительных тестов и внесения улучшений. На самом деле они вносили изменения вплоть до самого выхода на тестовых трек. Команда Warr из Мюнхенского технологического университета в последний момент решила отказаться от магнитов и использовать колеса для уменьшения трения. Интересно, что эта рискованная ставка сыграла – она получила награду за самое лучшее время на треке, ее капсула прошла его быстрее всех, разогнавшись до 90 км/ч.

Но абсолютным победителем стала команда из университета Дельфта, получившая наибольшее количество баллов. Капсула команды университета Дельфта выделялась эффективным дизайном и безопасной конструкцией. Упомянутая выше команда Warr в общем зачете финишировала второй, а команда MIT – третьей.

Видео ниже дает представление о том, как проходил заезд.

Остается добавить, что к компаниям Hyperloop Transportation Technologies (HTT) и Hyperloop One, занимающимися реализацией концепции футуристической транспортной системы будущего Hyperloop своими силами, этот конкурс не имеет никакого отношения. Напомним, первая ориентируется на Европу, а вторая – Hyperloop One – на ОАЭ, Азию и США.

Источник: Engadget и dailytechinfo