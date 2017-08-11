Финальные результаты в 3DMark подтверждают, что Radeon RX Vega 64 будет прямым конкурентом GeForce GTX 1080

На этой неделе обозреватели начали получать первые экземпляры серийных игровых видеокарт Radeon RX Vega64 с финальной версией драйверов. Уже в понедельник должны выйти первые полноценные обзоры устройства, а пока предлагаем ознакомиться с окончательными результатами Radeon RX Vega64 в тестах 3DMark, предоставленными нашими коллегами из VideoCardz. Для сравнения, наряду с результатами Radeon RX Vega64 в таблицах указаны результаты представителей конкурирующего зеленого лагеря: моделей GTX 1080 Ti и 1080 с заводским разгоном и 1070 с референсными частотами.

В данном случае стоит учитывать, что данные результаты 3DMark отражают именно баллы графической производительности протестированной системы, и влияние CPU на итоговый результат здесь мизерное. Также отметим, что 3DMark указывает максимальную частоту.

Как и ожидалось, Radeon RX Vega64 действительно будет конкурировать с GeForce GTX 1080. Обе они демонстрируют примерно одинаковую производительность, как видно из таблицы, и стоят тоже одинаково – $500. Пожалуй, единственное, на что хотелось бы обратить внимание, — это рабочие частоты. Как мы уже отмечали выше, в данном случае для сравнения была взята разогнанная в заводских условиях версия MSI GTX 1080 TI Gaming X, тогда как большинство записей AMD Radeon RX Vega64 из таблицы, вероятно, – референсные с частотой GPU 1630 МГц. Лишь несколько записей Radeon RX Vega64, предположительно, соответствуют разогнанной карте AMD. И именно в этих случаях новинка AMD в большинстве тестов уверенно опережает своего разогнанного оппонента из зеленого лагеря.

Теперь для завершения картины осталось дождаться аналогичных сравнительных результатов тестирования в играх.

Одновременно ресурс TechGage выложил фотографии содержимого комплекта Radeon RX Vega64 для обозревателей. Уточним, что позже эти снимки были удалены первоисточником, но другие успели сделать копии.

Как видим, в комплект производитель положил самую обычную версию видеокарты Radeon RX Vega64, а не более производительную AMD Radeon RX Vega64 Liquid с жидкостной системой охлаждения. Таинственного голографического куба Radeon Holocube в коробке также ожидаемо не оказалось, но зато туда попал отдельный графический процессор Vega 10, вероятно, бракованный, несколько наклеек и брендовый браслет.

Источник: VideoCardz и TechGage