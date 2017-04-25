Финансируемый Ларри Пейджом стартап Kitty Hawk опубликовал первое видео «летающего электромобиля» Flyer, его продажи должны начаться в конце года

Финансируемый сооснователем Google Ларри Пейджом американский стартап Kitty Hawk, показал первый прототип своего «полностью электрического летающего автомобиля» Flyer. По словам производителя, научиться управлять аппаратом можно «в считанные минуты». Кроме того, лицензия пилота для управления Kitty Hawk Flyer не нужна, поскольку он относится к категории сверхлегких воздушных судов. Потребительская версия Kitty Hawk Flyer должна поступить в продажу уже в конце этого года.

Познакомить общественность со своим продуктом Kitty Hawk решила с помощью небольшого ролика, одна половина которого – реклама продукта, а вторая – видео летных испытаний над водой. Видео начинается с телефонного разговора между двумя подругами. Первая приглашает вторую пообедать вместе, а вторая обещает быть на месте уже через две минуты. Как вы уже наверняка догадались, после этого на сцену выходит Kitty Hawk Flyer, который переносит девушку через все озеро. Это не первое публичное появление летательного аппарата Kitty Hawk Flyer. Издание The New York Times отмечает, что есть еще и другие фотографии судна с испытаний в Северной Калифорнии.

Kitty Hawk Flyer представляет собой летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. Как можно видеть, аппарат небольшой и рассчитан на одного человека. В движение Kitty Hawk Flyer приводят восемь пропеллеров. Суммарная мощность электродвигателей и емкость батарей Kitty Hawk Flyer не сообщается. Зато известно, что аппарат весит около 100 кг и способен развивать скорость до 40 км/ч.

В Kitty Hawk отмечают, что финальный вариант Flyer будет отличаться от прототипа, но чем конкретно не уточняют.

Как уже отмечалось выше, компания планирует начать продажи Flyer в конце 2017 года, но пока не определилась с ценовой политикой. Но желающие уже могут получить скидку в размере $2000 от будущей розничной цены аппарата. Для этого нужно внести $100 в качестве членского взноса. Помимо скидки аванс предоставляет клиенту эксклюзивный доступ к летному тренажеру и мероприятиям Kitty Hawk.

За пределами США Kitty Hawk Flyer продаваться не будет. По крайней мере, сейчас у производителя нет таких планов.

Отметим, что Kitty Hawk – не единственное предприятие, занимающееся разработкой персонального летательного аппарата на деньги Ларри Пейджа. Сооснователь Google также инвестировал в другой таинственный стартап под названием Zee.Aero. Летом прошлого года сообщалось, что с момента основания в 2010 году Пейдж уже вложил в Zee.Aero более $100 млн. Отметим, что не только Ларри мечтает о простом и удобном персональном ЛА для быстрых путешествий. Гиганты индустрии вроде Airbus наряду с десятками стартапов по всему миру тоже грезят о летающих автомобилях. И, совсем случайно (или нет), компания Uber проводит на этой неделе пресс-конференцию в Техасе, чтобы рассказать о собственных амбициозных планах в отношении летающих автомобилей.

Источник: The Verge