Финансовые показатели Alphabet за год ощутимо выросли

Вместе со многими другими о своих финансовых результатах отчитался и холдинг Alphabet, для которого 31 марта завершился первый квартал 2017 финансового года. Для Alphabet, в состав которого входит компания Google, минувший квартал завершился существенным ростом почти всех финансовых показателей.

Говоря точнее, выручка компании за год выросла на 22% и достигла $24,75 млрд. А если учесть изменение курса валют, рост составит даже 24%. Операционная прибыль за год увеличилась с $5,34 млрд до $6,57 млрд. Чистая прибыль достигла $5,43 млрд, что существенно больше $4,2 млрд, которые были в аналогичном периоде годом ранее.

Компания Google стабильно остается основным источником доходов Alphabet. Поисковый гигант выручил за четверть $24,51 млрд и отметился операционной прибылью в $7,6 млрд, тогда как остальные части холдинга (Other Bets) отметились операционным убытком в $855 млн. Для сравнения: год назад выручка и операционная прибыль Google составляли $20,09 млрд и $6,25 млрд, а убытки остальных подразделений были чуточку меньшими – $774 млн. Впрочем, доходы этих самых других подразделений в годовом выражении увеличились на 48% — с $165 млн до $244 млн, так что все еще не так плохо с экспериментальными проектами Alphabet.

Доходы от рекламы, которые составляют основную часть доходов Google, за год выросли с $18,02 млрд до $21,41 млрд. Суммарное число оплачиваемых кликов за год выросло на 44%, платные клики на сайтах Google — на 53%, а вот стоимость за клик на сайтах Google, напротив, упала – на 19%.

Комментируя результаты работы компании в минувшем квартале, финансовый директор Alphabet Рут Порат заявила, что «это потрясающее начало 2017 года». Также она отметила, что компания получает очевидную выгоду от постоянных инвестиций в инновационные продукты и фиксирует огромные темпы роста по всем новым бизнес-направлениям Alphabet. В завершение отметим, что после оглашения финансовых результатов первого квартала котировки Alphabet подскочили на 3% во время торгов после закрытия биржевой сессии в четверг, 27 апреля.

Источник: Alphabet