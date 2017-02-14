Финансовый отчет Huawei за 2016 год: продали больше, заработали меньше

Компания Huawei не нуждается в представлении: сегодня она является третьем по величине производителем смартфонов. Впрочем, на достигнутом китайцы явно не собираются останавливаться: к 2020 году они рассчитывают и вовсе занять первое место на мировом мобильном рынке, оставив позади нынешних лидеров в лице Samsung и Apple.

И, по всей видимости, компания упорно движется к своей цели. Так, согласно последнему финансовому отчету, в прошлом году Huawei повысила поставки своих устройств на 30% — до 139 млн смартфонов. Таким образом выручка производителя в прошлом году выросла на 42% — до $26 млрд. И это при том, что рынок мобильных устройств сейчас переживает период стагнации.

Однако есть в этой истории и ложка дегтя: несмотря на рост продаж, прибыль Huawei, напротив, сократилась на 10%. Если в 2015 году она составляла $2,2 млрд, то в 2016 доходы оказались на отметке $2 млрд. Занятно, что сама Huawei прогнозировала прибыль на уровне $2,5 млрд.

По мнению аналитиков, падение доходов обусловлено ростом стоимости компонентов мобильных устройств и увеличением затрат на маркетинг, а также нежеланием производителя поднимать цены ввиду сильной конкуренции со стороны других игроков мобильного рынка.

Напоследок отметим, что на 2017 год Huawei поставила перед собой поистине амбициозную цель – увеличить прибыль вдвое, до $4 млрд. Каким способом производитель намерен этого добиться, не уточняется, но журналисты предполагают, что китайцы собираются просто сократить свои расходы. В частности, сокращениям подвергнутся отделы маркетинга и каналы розничных продаж. Но не подразделение по выпуску смартфонов, потому что компания, судя по всему, намерена пойти по стопам Xiaomi и захватить рынок, закрыв глаза на рентабельность.

Источники: PhoneArena, The Information