Fitbit анонсировала умные часы Ionic по цене $300

Компания Fitbit выпустила собственные умные часы, получившие название Fitbit Ionic. Ранее в модельном ряду этого производителя уже были часы, ориентированные на любителей спорта. Но именно Ionic можно назвать действительно умными часами с поддержкой возможности установки сторонних приложений.

Новинка выполнена в лёгком алюминиевом корпусе и содержит сенсорный дисплей слегка выпуклой формы. Дисплей обеспечивает максимальную яркость изображения 1000 нит и покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Более подробные технические характеристики экрана пока не сообщаются. В устройстве интегрированы модули беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, а также модуль GPS. Специальная техника нано-литья позволила интегрировать в корпусе умных часов Fitbit Ionic сразу 8 различных сенсоров, измеряющих физическую активность пользователя, включая сердечный ритм. Корпус устройства обеспечивает водонепроницаемость при погружении на глубину до 50 метров. Таким образом, с часами можно плавать. Новинка может работать без подзарядки до 4 суток, а при активированном модуле GPS – до 10 часов.

Умные часы Fitbit Ionic работают под управлением собственной операционной системы Fitbit OS. Благодаря наличию SDK сторонние разработчики смогут создавать приложения для часов. Причём, они получат доступ ко всем сенсорам устройства. Из коробки анонсированная модель позволяет работать с уведомлениями, прослушивать музыку и совершать беспроводные платежи при помощи платформы Fitbit Pay.

Умные часы Fitbit Ionic поступят в продажу в октябре по цене $299,95. Дополнительно можно будет приобрести сменные ремешки из резины или кожи по цене $29,95 и $59,95, соответственно.

Источник: The Verge