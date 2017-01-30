Fitbit может сократить до 10% своего персонала

Компания Fitbit является лидером рынка носимой электроники, её рыночная доля составляет около 23%. Но, судя по всему, дела у компании идут не лучшим образом. Точно судить об этом поможет финансовый отчёт с итогами четвёртого квартала, который будет опубликован немного позже. Тем не менее, тревожные звоночки звучат уже сейчас.

По данным осведомлённых источников, Fitbit намерена провести сокращение персонала. Всего в компании работает около 1600 сотрудников. Под сокращение может попасть от 80 до 160 человек. Иными словами, сокращение может затронуть до 10% всего персонала. Благодаря сокращению персонала Fitbit планирует сэкономить на издержках около $200 млн в год.

Вместе с тем, сообщается, что если на рынке носимой электроники не наступит улучшение, в будущем Fitbit может уволить ещё больше сотрудников. Помочь ситуации может открытие магазина приложений, в котором сторонние разработчики будут размещать приложения для носимых устройств Fitbit.

Напомним, недавно Fitbit купила проблемного разработчика умных часов Pebble.

Источник: nextpowerup