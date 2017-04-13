Фитнес-трекер Garmin vivosmart 3 способен отслеживать активность, уровень стресса и показатель VO2 max

Компания Garmin подготовила к выпуску новый фитнес-трекер под названием vivosmart 3.

Устройство способно автоматически отслеживать физическую активность пользователя, включая выполняемые им упражнения. Кроме того, благодаря наличию сенсора сердечного ритма трекер может отслеживать пульс пользователя в режиме 24/7. Также устройство может выявлять состояние стресса – когда пользователь не проявляет физическую активность, но его пульс учащается. При выявлении такого состояния устройство посоветует выполнить дыхательные упражнения. А в приложении Garmin Connect можно отслеживать долгосрочные тенденции в изменении уровня стресса. Анализируя эти данные, пользователь сможет изменить свои модели поведения, чтобы избегать стрессовых ситуаций.

Ещё одной функцией vivosmart 3 является определение показателя VO2 max (способность поглощать и усваивать кислород из воздуха), на основании которого рассчитывается «Спортивный возраст» (относительный показатель физической формы пользователя). При помощи физических упражнений можно улучшить показатели VO2 max и «Спортивный возраст». Дополнительно новинка способна выводить уведомления со смартфона, управлять воспроизведением музыки, удалённо управлять камерой Garmin VIRB.

Фитнес-трекер Garmin vivosmart 3 уже поступил в продажу по цене $140.

Источник: Engadget