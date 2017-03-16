Флагманский смартфон HTC 11 могут представить уже 20 марта

Анонс флагманского смартфона HTC 11 – преемника прошлогодней модели HTC 10 – может состояться уже на следующей неделе. Основания так полагать дает недавнее сообщение на официальной страничке HTC Taiwan в социальной сети Facebook с анонсом мероприятия 20 марта.

В сообщении говорится о «неожиданном сюрпризе», который HTC преподнесет нам именно в этот день. К нему также прикреплено изображение, где на фоне листьев растений, прямо по центру, красуется табличка с надписью «наступила весна».

С учетом того, что нынешний флагман HTC 10 был анонсирован почти год назад – в апреле 2016 года – никакие другие догадки, кроме анонса нового флагмана HTC 11, на ум не приходят. К тому же, ранее компания обещала нам флагманский смартфон с SoC Snapdragon 835, так что никаких сомнений, что именно он является этим «сюрпризом» быть не должно. Окажется ли наша догадка верной, узнаем уже через четыре дня.

Последний квартал завершился для HTC убытками и снижением выручки. В итоге производитель решил пересмотреть свою стратегию на рынке смартфонов и внес ряд существенных изменений. Компания решила больше не выпускать недорогие смартфоны и сократить модельный ряд до шести-семи моделей.

Источник: The Verge