Флагманский смартфон LG G6 представят 26 февраля

Компания LG начала рассылать приглашения на своё мероприятие, посвящённое презентации нового смартфона. Очевидно, речь идёт о новом флагмане G6.

Приглашение включает изображение экрана смартфона, на котором отображаются слова «See More, Play More» (Увидь больше, играй больше). Можно предположить, что первая часть фразы свидетельствует об использовании более крупного дисплея, а вторая – о более ёмком аккумуляторе. Также приглашение содержит информацию о времени проведения мероприятия — 12:00 (локальное время Барселоны) 26 февраля.

На текущий момент о новом смартфоне LG G6 известны следующие факты (на основании слухов и утечек):

Новинка не получит модульной конструкции, как это было в случае G5. Дизайн устройства будет отличаться от предыдущих решений LG, в конструкции используются металл и стекло;

Смартфон LG G6 сохранит 3,5-миллиметровый звуковой разъём;

Предполагается, что устройство получит новый дисплей с соотношением сторон 18:9;

G6 может получить защиту от воздействия воды и более крупный 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2880×1440 точек.

Источник: gsmarena